Кросби и Маккиннон разрушат шведскую мечту? Чего ждать от чемпионата мира по хоккею — 2025

Совсем скоро, 9 мая, стартует очередной чемпионат мира по хоккею. К сожалению, по политическим причинам он снова пройдёт без участия сборной России. Да и вообще, по всему, ЧМХ-2025 должен был быть не самым интересным, ведь после Турнира четырёх наций звёзды не так охотно едут играть за сборные. Но в последние дни составы команд заметно укрепились, так что последить стоит!

Где и когда пройдёт ЧМ-2025 по хоккею

88-й чемпионат мира по хоккею состоится в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Матчи в Швеции пройдут в Стокгольме, а датскую часть турнира примет Хернинг.

Формат ЧМ-2025

Чемпионат мира – 2025 пройдёт по традиционной схеме. На предварительном этапе 16 команд в двух группах сыграют в один круг. По четыре сильнейших выйдут в четвертьфинал, а сборные, занявшие последние места, покинут элитный дивизион.

Состав групп выглядит следующим образом.

Группа А: Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.

Группа В: Чехия, США, Германия, Швейцария, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

Почему Россия не сыграет на ЧМ-2025?

Сборные России и Беларуси не смогут принять участие на ЧМ-2025 «по соображениям безопасности». Отстранение действует с 2022 года.

Кто фаворит ЧМ-2025?

Аналитики выделяют в своих прогнозах две сборные, которые, кстати, сыграют в одной группе. Это Швеция и Канада. На первых предлагают коэффициент 3.90, на вторых — 4.00.

Шведы — хозяева турнира. Конечно, «Тре Крунур» мечтают о победе в родных стенах. 15 игроков из НХЛ — не шутки. Лукас Рэймонд, Маркус Петтерссон, Мика Зибанеджад и компания должны привести страну в победе. А ещё шведы отчаянно топят против «Вегаса» в плей-офф НХЛ, ведь тогда для команды освободятся Вильям Карлссон, Виктор Олофссон и Александер Хольц. Серьёзная банда, что говорить! Готовы разменять прошлогоднюю бронзу на золотые медали.

От состава Канады не ждали чудес, всё-таки Турнир четырёх наций куда статуснее ЧМ. Но Кайл Дубас уговорил приехать в Европу не кого-нибудь, а Сидни Кросби и Натана Маккиннона. Если до этого канадцы были скорее теневыми фаворитами, то с появлением звёзд они могут котироваться наравне со шведами. Это как минимум!

Шансы сборной США оценили в 4.80. У американцев нет супергромких имён в составе, но есть недооценённые ребята во главе с Тейджем Томпсоном, который в регулярке НХЛ забил столько же, сколько и Овечкин. Будет интересно посмотреть и на проспекта «Вашингтона» Коула Хатсона.

На Финляндию можно поставить за 6.50. Здесь состав довольно скромный. Наверняка надеялись в команде на вылет «Далласа», где играют сразу четверо финнов во главе с Микко Рантаненом, но тот поймал какую-то нереальную голевую волну и вытащил свой клуб во второй раунд Кубка Стэнли. Чем сделал шансы команды Суоми на ЧМ-2025 заметно ниже.

Довольно низко оценивают шансы действующих чемпионов мира — сборной Чехии, на неё дают 6.70. Конечно, защитить титул будет очень сложно. В прошлом году очень помогли домашние стены. Однако точечное усиление из НХЛ есть. Очень обрадовало поклонников сборной Чехии то, что доехал до сборной Давид Пастрняк. Возможно и усиление по ходу турнира. В число главных претендентов чехи не входят, но способны преподнести ряд сюрпризов.

За 12.00 можно поставить на Швейцарию, которая традиционно собрала крепкую команду, а шансы остальных команд куда ниже. 35.00 дают на чемпионство Германии, 40.00 — на Словакию, а победа прочих участников идёт уже от 100.00.

Конечно, без сборной России ЧМ-2025 потерял в привлекательности. Да и звёзд в этом году на мировой форум приедет не так много. Тем не менее это уже традиция — смотреть ЧМ в начале мая. Будем следить!