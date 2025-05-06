Последний шанс Роналду. Если «Аль-Наср» не победит «Аль-Иттихад» — титул упущен

За пять туров до конца сезона клуб Криштиану — в восьми очках от клуба Бензема.

7 мая состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» примет «Аль-Иттихад». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» 7 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Аль-Насра» предлагается с коэффициентом 1.90, что равно примерно 52% вероятности. Победа «Аль-Иттихада» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.36.

Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» (07.05.2025)

Никак не выходит у Криштиану Роналду выиграть официальный турнир в составе «Аль-Насра». На прошлой неделе его клуб вылетел из Лиги чемпионов АФК, уступив в полуфинале «Кавасаки» (2:3). После финального свистка знаменитый португалец о чём-то решил поговорить с самим собой, активно жестикулируя.

Злоба и стресс переполняют Роналду. Менталитет не позволяет спокойно реагировать на неудачи, которые преследуют его на протяжении последних пяти лет. Криштиану привык побеждать, но его усилий постоянно оказывается недостаточно. Команда один за другим проигрывает важные матчи, упускает трофеи.

Всё взаимосвязано. «Аль-Наср» повергает в подавленное состояние эмоциональная нестабильность Роналду. А она, в свою очередь, рождается из плохих результатов «Аль-Насра». Впрочем, никто не прекращает бороться. Пытаются пересилить себя и выиграть трофей. Занимают сейчас третью строчку в турнирной таблице Про-Лиги. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» — восемь очков.

В «Аль-Иттихаде» столкнулись с большими проблемами в прошлом сезоне. У главной звезды клуба — Карима Бензема — в какой-то момент перестало получаться ладить с главным тренером. После назначения Лорана Блана дело пошло в гору. Клуб обрёл стабильность и качество, претендует на золотые медали.

Бензема стал клепать голы, как станок. В 26 встречах чемпионата Саудовской Аравии забил 18 мячей и отдал девять результативных передач. По системе «гол+пас» француз возглавляет список лучших игроков Про-Лиги. На втором месте — Криштиану Роналду с 23 голами и тремя пасами.

Не исключено, что поддержка родных болельщиков поможет «Аль-Насру» отнять очки у «Аль-Иттихада». Однако уверенности в этом не так уж много. «Тигры» стабильнее и реже проигрывают важные встречи. Лучше заключить пари на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Коэффициент — 1.90.

Составы соперников богаты на именитых нападающих, а вот элитные защитники — в дефиците. На двоих в 29 матчах чемпионата Саудовской Аравии команды забили 128 мячей. Все три последние очные встречи получились результативными. В двух из них забито шесть и более голов. Ждём, что перевыполнят норму и в этот раз.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.90.