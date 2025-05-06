«Зенит» — «Локомотив-Кубань», второй матч. Паскуаль и Ведищев учли ошибки

После 27 очков разницы результативность будет ниже. Зато ожидается больше интриги.

7 мая состоится второй матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ, в которой «Зенит» примет «Локомотив-Кубань». Встреча пройдёт на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив-Кубань» 7 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время предлагается с коэффициентом 1.26, что приблизительно равно 79% вероятности. Победа «Локомотива-Кубань» по итогам 40 минут оценивается коэффициентом 3.85.

В то же время аналитики считают, что второй матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ будет результативным: тотал больше 165.5 очка идёт за 1.56, а тотал меньше 165.5 очка — за 2.35. Заключить пари на то, что «Зенит» выиграет первую четверть и всю встречу, можно с коэффициентом 1.81.

Прогноз на второй матч серии Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив-Кубань» (07.05.2025)

В первой встрече «Зенит» одержал уверенную победу с отрывом в 27 очков! Петербуржцы сделали это так буднично, словно играли не с принципиальным соперником, а с явным аутсайдером. Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон стали главными героями матча, на двоих набрали 57 очков.

Несмотря на полное доминирование в первом матче, Хавьер Паскуаль не ждёт, что вторую встречу получится выиграть столь же легко. Признанный лучшим тренером Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 испанский специалист не сомневается, что «Локомотив-Кубань» будет лучше подготовлен. И это логично.

Краснодарцы всегда по-особенному настраиваются на матчи с петербуржцами. Дважды победили «Зенит» по ходу регулярного чемпионата. Помнится, заставили попотеть в серии за третье место в прошлом году. Три из четырёх встреч получились очень близкими. На четвёртую уже просто не хватило сил.

«Локомотив-Кубань» — трудолюбивая команда, способная в любой момент переломить ход матча. В первой встрече у Ведищева всё пошло наперекосяк. Не вышло найти свой ритм и синхронность в командных действиях. Будет проведена основательная работа над ошибками. Вторая игра серии должна получиться более близкой.

«Зенит» остаётся фаворитом. Ему ничего не нужно доводить до ума. Отменно работают все механизмы. Паскуаль грамотно использует глубину скамейки запасных. Победа в первом матче его не опьяняет. Испанец имеет чёткое представление, в чём команде нужно прибавить. Тщательно готовит своих подопечных к следующей встрече серии.

Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТМ 173.5 очка, можно с коэффициентом 1.96. Краснодарцы наверняка будут более внимательно обороняться в этот раз. Плохая защита — это первое, на что обратил внимание Ведищев на послематчевой конференции. И Паскуаль отметил, что его подопечным нужно лучше контролировать свой щит. В общем, ждём, что соперники покажут более прагматичный и упорный баскетбол.

Ставка: победа «Зенита» + тотал меньше 173.5 очка за 1.96.