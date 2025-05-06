«Торонто» — «Флорида», второй матч. Жалость — это не по-чемпионски

В Национальной хоккейной лиге добрались до второй стадии плей-офф. В четверг, 8 мая, на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) состоится второй матч серии «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» в Кубке Стэнли. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» 8 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Торонто» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 35% вероятности.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.20. В то же время аналитики сомневаются, что второй матч серии получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.85.

Прогноз на второй матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Торонто» — «Флорида» (08.05.2025)

Несмотря на историческое преимущество в очных встречах, лишние дни на отдых и подготовку, а также статус действующего обладателя Кубка Стэнли, клуб «Флорида Пантерз» потерпел поражение в первом матче с серии с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Канаде и завершилась со счётом 5:4 в пользу принимающей стороны. Причём гости пропустили первыми, а потом всю игру догоняли.

После такого перформанса букмекеры всё равно отдают предпочтение «Пантерз» во второй встрече серии. Впрочем, у этого есть свои основания. Любопытно, что лидер и один из главных снайперов «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ пока не радует голами. Забросил две шайбы, в основном отдаёт результативные передачи. В последнем матче он вовсе остался без очков.

Против канадской команды также говорит травма основного голкипера. Энтони Столарз в первой встрече с «Флоридой» получил травму на 31-й минуте и был доставлен в больницу. А ведь он прочно занимал место в воротах в первом раунде. Судя по всему, в новую серию придётся включаться Джозефу Уоллу, который за полчаса игры пропустил трижды. Всего же зрители увидели девять шайб, и это может стать трендом.

Хоккеисты «Флориды» за пять матчей с «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросили 19 раз, хотя с Андреем Василевским было всё в порядке. Нападение работает здорово. А «Торонто» во время регулярки и забивал достаточно, и пропускать не боялся. Будет неудивительно, если соперники и во второй встрече серии забросят много шайб. По крайней мере тотал больше 5.5 шайбы пробить могут, букмекеры зря сомневаются.

Если же говорить об исходе, то теперь сильнее оказаться может «Флорида». Американская команда наверняка попробует воспользоваться ключевой потерей в составе оппонента. Не исключено, что форварды будут регулярно нагружать Джозефа Уолла. Кроме того, задача остаётся прежней — добыть хотя бы одну победу на выезде перед возвращением домой. Так что сверхдавления после первого поражения на «Пантерз» не оказывается.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.85.