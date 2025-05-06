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Торонто Мэйпл Лифс — Флорида Пантерз, прогноз на 2-й матч Кубка Стэнли 8 мая 2025, смотреть онлайн трансляцию, счёт, статистика

«Торонто» — «Флорида», второй матч. Жалость — это не по-чемпионски
Алексей Анисимов
«Торонто» — «Флорида»: прогноз на второй матч
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«Мэйпл Лифс» потеряли голкипера. Это на руку действующему обладателю Кубка Стэнли.

В Национальной хоккейной лиге добрались до второй стадии плей-офф. В четверг, 8 мая, на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) состоится второй матч серии «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» в Кубке Стэнли. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» 8 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Торонто» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 35% вероятности.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.20. В то же время аналитики сомневаются, что второй матч серии получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.85.

Прогноз на второй матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Торонто» — «Флорида» (08.05.2025)

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на историческое преимущество в очных встречах, лишние дни на отдых и подготовку, а также статус действующего обладателя Кубка Стэнли, клуб «Флорида Пантерз» потерпел поражение в первом матче с серии с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Канаде и завершилась со счётом 5:4 в пользу принимающей стороны. Причём гости пропустили первыми, а потом всю игру догоняли.

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После такого перформанса букмекеры всё равно отдают предпочтение «Пантерз» во второй встрече серии. Впрочем, у этого есть свои основания. Любопытно, что лидер и один из главных снайперов «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ пока не радует голами. Забросил две шайбы, в основном отдаёт результативные передачи. В последнем матче он вовсе остался без очков.

Против канадской команды также говорит травма основного голкипера. Энтони Столарз в первой встрече с «Флоридой» получил травму на 31-й минуте и был доставлен в больницу. А ведь он прочно занимал место в воротах в первом раунде. Судя по всему, в новую серию придётся включаться Джозефу Уоллу, который за полчаса игры пропустил трижды. Всего же зрители увидели девять шайб, и это может стать трендом.

Хоккеисты «Флориды» за пять матчей с «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросили 19 раз, хотя с Андреем Василевским было всё в порядке. Нападение работает здорово. А «Торонто» во время регулярки и забивал достаточно, и пропускать не боялся. Будет неудивительно, если соперники и во второй встрече серии забросят много шайб. По крайней мере тотал больше 5.5 шайбы пробить могут, букмекеры зря сомневаются.

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Если же говорить об исходе, то теперь сильнее оказаться может «Флорида». Американская команда наверняка попробует воспользоваться ключевой потерей в составе оппонента. Не исключено, что форварды будут регулярно нагружать Джозефа Уолла. Кроме того, задача остаётся прежней — добыть хотя бы одну победу на выезде перед возвращением домой. Так что сверхдавления после первого поражения на «Пантерз» не оказывается.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.85.

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