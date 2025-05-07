«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм». Никита Хайкин позарится на очередную сенсацию

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Будё-Глимт» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Аспмюра» в городе Будё (Норвегия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» 8 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэм Хотспур» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно приблизительно 42% вероятности. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики считают, что второй матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.50.

Прогноз на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм» (08.05.2025)

В первом матче «Тоттенхэм» победил со счётом 3:1. Определяющую роль сыграли поддержка лондонских болельщиков, разница в классе и организации. Ответная встреча будет проходить по совершенно иному сценарию. Теперь у «Будё-Глимт» внушительное преимущество.

На своём поле в еврокубках подопечные Хьетиля Кнутсена только один раз в этом сезоне не смогли выиграть. Досадно уступили «Карабаху» (1:2) на групповом этапе Лиги Европы. На предыдущей стадии турнира в качестве домашней команды хладнокровно победили «Лацио» (2:0).

«Будё-Глимт» позволил римлянам нанести всего-навсего шесть ударов по воротам Никиты Хайкина. Только один из них пришёлся в створ. Зато в ответной встрече, проходившей в Риме, российский голкипер совершил восемь сейвов, да ещё в серии послематчевых пенальти геройствовал. Разница в содержании – колоссальная.

«Шпорам» точно не стоит расслабляться. Перевес в два мяча совершенно ничего не гарантирует. Подопечные Ангелоса Постекоглу крайне нестабильны. То выступают с отличным желанием и побеждают, то бесхарактерно уступают аутсайдерам. Клуб занимает лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Большую опасность для лилово-белых представляет атака «Будё-Глимт». Подопечные Хьетиля Кнутсена изящно комбинируют, уверенно чувствуют себя в чужой штрафной. До чего же классно в случае с забитым мячом вскрыли оборону лондонцев. Техничный Ульрик Салтнес красиво обыграл защитников и нанёс хлёсткий удар, который даже без рикошета привёл бы к взятию ворот.

«Шпоры» в гостях далеко не так здорово выступают, как в качестве домашней команды. Проиграли 11 из 18 выездных встреч АПЛ. Может быть, «Будё-Глимт» и не сможет выбить «Тоттенхэм» из Лиги Европы, но проблем доставит немало. П1 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80.

На удержание счёта лондонцы играют плохо. Защитники допускают много ошибок, в частности позиционных. В 35 встречах чемпионата Англии подопечные Постекоглу пропустили 57 мячей. Так что Никита Хайкин ещё может помочь своему клубу совершить сенсацию и выйти в финал Лиги Европы.

Ставка: победа «Будё-Глимт» за 2.80.