Россиянин — в финале Лиги чемпионов, Роналду без трофеев: экспресс с коэффициентом 7.55

Первый финалист Лиги чемпионов уже известен, сегодня узнаем второго. Не исключено, что в его составе будет российский футболист — Матвей Сафонов из «ПСЖ». А чтобы не было скучно, добавим в экспресс встречу с участием Криштиану Роналду и баскетбол.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Арсенал»

«ПСЖ» победил в первом матче со счётом 1:0. Совершенно по делу. Парижане здорово прессинговали, внимательно закрывали зоны и внешне легко выводили мяч на чужую половину поля, в основном через фланги. Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ здорово цеплялись за мяч, играли большую роль в развитии атак.

Луис Энрике привёл «ПСЖ» к досрочной победе в чемпионате Франции. За счёт этого появилась возможность полностью погрузиться в анализ слабых мест «Арсенала» и уделить больше времени подготовке основообразующих футболистов. В первенстве возможность проявить себя получают молодёжь и экс-вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

Микель Артета силы основного костяка перед ответной встречей с «ПСЖ» беречь не стал. Несмотря на это, его подопечные уступили во встрече последнего тура чемпионата Англии «Борнмуту» (1:2). И настроение ни к чёрту, и свежести значительно меньше, чем у парижан. Много кадровых потерь. «Канониры» здорово обороняются, но рассчитывать на победу будет трудно. Судя по всему, парижане пройдут дальше.

Прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»

Никак не выходит у Криштиану Роналду выиграть официальный турнир в составе «Аль-Насра». На прошлой неделе его клуб вылетел из Лиги чемпионов АФК, уступив в полуфинале «Кавасаки» (2:3). После финального свистка знаменитый португалец о чём-то решил поговорить с самим собой, активно жестикулируя.

«Аль-Наср» повергает в подавленное состояние эмоциональная нестабильность Роналду. А она, в свою очередь, рождается из плохих результатов «Аль-Насра». Впрочем, никто не прекращает бороться. Пытаются пересилить себя и выиграть трофей. Занимают сейчас третью строчку в турнирной таблице Про-Лиги. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» — восемь очков.

В «Аль-Иттихаде» после назначения Лорана Блана дело пошло в гору. Клуб обрёл стабильность и качество, претендует на золотые медали. А Карим Бензема стал клепать голы, как станок. Не исключено, что поддержка родных болельщиков поможет «Аль-Насру» отнять очки у «Аль-Иттихада». Однако уверенности в этом не так уж много. Лучше заключить пари на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Коэффициент — 1.90. Составы соперников богаты на именитых нападающих, а вот элитные защитники — в дефиците.

Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив-Кубань»

В первой встрече «Зенит» одержал уверенную победу с отрывом в 27 очков! Петербуржцы сделали это так буднично, словно играли не с принципиальным соперником, а с явным аутсайдером. Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон стали главными героями матча, на двоих набрали 57 очков.

Несмотря на полное доминирование в первом матче, Хавьер Паскуаль не ждёт, что вторую встречу получится выиграть столь же легко. Признанный лучшим тренером Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 испанский специалист не сомневается, что «Локомотив-Кубань» будет лучше подготовлен. И это логично.

Краснодарцы всегда по-особенному настраиваются на матчи с петербуржцами. Дважды победили «Зенит» по ходу регулярного чемпионата. «Локомотив-Кубань» — трудолюбивая команда, способная в любой момент переломить ход встречи. Вторая игра серии должна получиться более близкой. Хотя «Зенит» остаётся фаворитом. Ему ничего не нужно доводить до ума. Отменно работают все механизмы.

Экспресс на спорт 7 мая 2025 года

Ставка 1: «ПСЖ» не проиграет «Арсеналу» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.03.

«ПСЖ» не проиграет «Арсеналу» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.03. Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» за 1.90.

тотал больше 3.5 мяча в матче «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад» за 1.90. Ставка 3: победа «Зенита» над «Локомотивом-Кубань» + тотал меньше 173.5 очка за 1.96.

Общий коэффициент: 2.03 х 1.90 х 1.96 = 7.55.