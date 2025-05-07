Бобровский берёт реванш, Дадонов — на кураже: экспресс на Кубок Стэнли

Пока кто-то только начинает серию во втором раунде Кубка Стэнли, кто-то уже провёл первый матч. Рано утром 8 мая состоятся две встречи 1/4 финала плей-офф НХЛ. Берём для экспресса обе.

Прогноз на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз»

Несмотря на историческое преимущество в очных встречах, лишние дни на отдых и подготовку, а также статус действующего обладателя Кубка Стэнли, клуб «Флорида Пантерз» потерпел поражение в первом матче с серии с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила в Канаде и завершилась со счётом 5:4 в пользу принимающей стороны. Причём гости пропустили первыми, а потом всю игру догоняли.

После такого перформанса букмекеры всё равно отдают предпочтение «Пантерз» во втором матче серии. Впрочем, у этого есть свои основания. Против канадской команды говорит травма основного голкипера. Энтони Столарз в первой встрече с «Флоридой» получил травму на 31-й минуте и был доставлен в больницу. А ведь он прочно занимал место в воротах в первом раунде. В новую серию придётся включаться Джозефу Уоллу, который за полчаса игры пропустил трижды.

Хоккеисты «Флориды» за пять матчей с «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросили 19 раз, хотя с Андреем Василевским было всё в порядке. Нападение работает здорово. А «Торонто» во время регулярки и забивал достаточно, и пропускать не боялся. Будет неудивительно, если соперники и во второй встрече серии забросят много шайб. По крайней мере тотал больше 5.5 шайбы пробить могут, букмекеры зря сомневаются.

Прогноз на матч «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз»

«Виннипег Джетс» проводит отличный сезон. Выиграл регулярный чемпионат НХЛ, а в плей-офф только подтверждает свой статус. Вышел в четвертьфинал. Кроме того, клуб имел преимущество над «Даллас Старз» во время регулярки, победив в трёх из четырёх очных встреч. Однако не спешите его отправлять в полуфинал.

Во-первых, «Даллас Старз» является крепкой командой, которая регулярно выступает в весенней части сезона и претендует на борьбу за Кубок Стэнли. Опыт играет роль. Во-вторых, «Даллас Старз» в первой стадии справился с крепким «Колорадо Эвеланш». Потребовалось семь матчей, но он регулярно показывал результативный хоккей, а последнюю встречу взял со счётом 4:2, хотя до середины третьего периода уступал 0:2.

Клуб Евгения Дадонова и Ильи Любушкина наверняка находится на кураже после волевой победы. А вот «Виннипег Джетс» с трудом преодолел серию с не самым сильным «Сент-Луиз Блюз». Много пропускал, особенно на выезде, а в заключительной игре добыл победу лишь на 97-й минуте. С «Далласом» могут возникнуть проблемы даже на своём льду.

Экспресс на плей-офф НХЛ 7 мая 2025 года

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Торонто» — «Флорида» за 1.85.

тотал больше 5.5 шайбы в матче «Торонто» — «Флорида» за 1.85. Ставка 2: «Даллас» обыграет «Виннипег» с учётом ОТ за 1.86.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.86 = 3.44.