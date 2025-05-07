«Манчестер Юнайтед» — «Атлетик». Осталось не облажаться

Испанскому клубу надо отыграть три мяча, но против него — отдохнувшие манкунианцы.

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» 8 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.13, что равно приблизительно 46% вероятности. Победа «Атлетика» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.71.

Прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» (08.05.2025)

У «Атлетика» мизерные шансы выйти в финал Лиги Европы. Всё испортило спорное удаление в первом матче. Главный арбитр решил не ограничиваться назначением 11-метрового удара, а показал красную карточку Дани Вивиану. Если бы не двойное наказание, баски вполне могли вернуться в игру.

Во втором тайме подопечные Эрнесто Вальверде продемонстрировали то, чем особенно хороши. Показательно оборонялись, совершенно ничего не позволяли создать манкунианцам. Однако для того, чтобы выйти в финал, «Атлетику» мало сыграть в привычной манере вторым номером от обороны. Надо каким-то образом отквитать на выезде три мяча.

В текущем сезоне баски всего лишь восемь раз достигли планки в три гола за встречу. При этом практически во всех случаях «Атлетик» выступал в качестве домашней команды, а в соперниках были аутсайдеры. В составе клуба хватает быстрых и техничных нападающих, но стратегия Вальверде строится на прагматизме. Как только тренер от неё отходит, совершаются ошибки, пропускается много мячей.

Есть все основания полагать, что ответная игра порадует результативностью. «Манчестер Юнайтед» на последнем отрезке сезона показывает отличный атакующий футбол. Рубен Аморим подключает к нападению защитников, перегружает работой оборону соперников. Болельщики получают зрелищный, интересный футбол.

Всё бы ничего, да только часто Аморим сталкивается с кошмарными «привозами». Много ошибаются как полевые футболисты, так и вратарь. На днях «красные дьяволы» уступили на выезде «Брентфорду» (3:4). Идентичный результат в предстоящей встрече их вполне устроит. Главное — не пропустить ещё больше.

Впрочем, «Манчестер Юнайтед» уже показывал в текущем розыгрыше Лиги Европы, что такое Ферги-тайм. В ответной встрече с «Лионом» — 2:2 (3:2 д. вр.) — манкунианцы были на волоске от вылета, но забили два мяча после 119-й минуты и победили. У этой команды есть волевые качества и характер. Даже если пропустят много, наверняка и забьют немало.

Лидеры атаки «красных дьяволов», в частности Бруну Фернандеш, подходят к матчу с полным запасом энергии. Аморим прибег к основательной ротации в игре с «Брентфордом». Выпустил самый молодой состав для «Манчестер Юнайтед» в истории АПЛ. Путёвка в финал Лиги Европы с такими вводными уже никуда не денется.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.