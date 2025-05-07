«Челси» — «Юргорден». Матч, который только мешает

Лондонский клуб — одной ногой в финале. После 4:1 в первой игре хватит и пониженной скорости.

За ошеломляющей Лигой чемпионов традиционно идут менее статусные, но не менее захватывающие еврокубковые турниры. В четверг, 8 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) состоится второй матч 1/2 финала Лиги конференций «Челси» — «Юргорден». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Челси» — «Юргорден» 8 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают явным фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.16, что приблизительно равно 86% вероятности. Победа «Юргордена» оценивается в 19.0, а на ничейный исход можно поставить за 8.20.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04. Пенальти в основное время представлен в линии за 2.70.

Прогноз на второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Юргорден» (08.05.2025)

«Юргорден» проделал огромный путь, чтобы оказаться в 1/2 финала Лиги конференций. Скромный клуб, который прямо сейчас находится даже не в топ-10 турнирной таблицы чемпионата Швеции, начал выступление со второго квалификационного раунда. Прошёл через третий квалификационный раунд, а также раунд плей-офф квалификации, чтобы оказаться в общем этапе. А дальше — матчи на выбывание с 1/8 финала.

Уровень соперников у шведов был не такой внушительный, мягко говоря. Однако значительное количество проведённых встреч при достаточно незначительном количестве поражений заставляют поаплодировать. Впрочем, эта дорога должна закончиться. Коллектив потерпел разгромное поражение со счётом 1:4 в первом матче полуфинала, хотя выступал на домашнем стадионе.

А если вы хотите отыграть три мяча у сегодняшнего «Челси» на его родном «Стэмфорд Бридж», то, конечно, флаг вам в руки. Сегодня «Челси» не просто борется за выход в финал Лиги конференций. Сегодня «Челси» — фаворит соревнования. Общий этап прошёл силами второго состава, да и в плей-офф особенных проблем у него не было. Соперники скромные, но это только подтверждает высокий статус клуба.

Лондонская команда, кроме того, продолжает борьбу за финиш в топ-5 АПЛ, откуда можно попасть в Лигу чемпионов. А это, согласитесь, лучше, чем квалификация в Лигу Европы после победы в Лиге конференций. Соответственно, и приоритет очевиден. Особенно после убедительной победы в первой встрече с «Юргорденом». Финал Лиги конференций – в кармане, а потому логично поберечь силы на внутреннюю арену.

Силы «аристократам» в конце сезона английской Премьер-лиги определённо понадобятся. За три тура до конца они располагаются на пятом месте, набрав 63 очка. Отрыв от ближайшего преследователя составляет два очка. Права на ошибку нет. Недавно обыграли ставший чемпионом «Ливерпуль» (3:1), но впереди матчи с двумя прямыми конкурентами — «Ньюкаслом» (63 очка) и «Ноттингемом» (61 очко).

Будет логично увидеть в предстоящей встрече с «Юргорденом» резервистов «Челси», поскольку лидерам надо отдохнуть и избежать травм. А это напрямую повлияет на качество игры и исход. Шведская команда даже со скромными соперниками голевых подвигов не устраивала, а английской команде сейчас это ни к чему. Может быть, оппоненты даже обменяются забитыми мячами, однако их вряд ли будет больше трёх.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.