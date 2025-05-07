«Фиорентина» — «Бетис». Против Антони и Иско бессилен даже де Хеа

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором «Фиорентина» примет «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Бетис» 8 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно приблизительно 42% вероятности. Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Бетис» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.77.

Прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Бетис» (08.05.2025)

Первый матч был очень интересным. Соперники обменивались опасными моментами. Активнее и ярче атаковал «Бетис». Вполне закономерно победил со счётом 2:1. Мог забить больше. Где-то нападающие пробили недостаточно сильно и точно, а где-то был великолепен Давид де Хеа.

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» в отличном тонусе. Неисчислимое количество раз испанец отставлял «лилий» в игре, помогал переламывать ход встреч. Однако, несмотря на его труды, «Фиорентина» рискует закончить сезон без путёвки в еврокубки. Располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.

Флорентийцы физически не могут держать высокий темп на протяжении длительного времени. Даже в матчах с андердогами часто проседают, отдают инициативу. То, что здорово выступили в первой встрече, не гарантирует столь же качественной игры в ответной. Они нестабильны. Могут на ровном месте наломать дров.

Безусловно, поддержка родных болельщиков даёт «Фиорентине» неплохие шансы отыграться. В качестве домашней команды подопечные Раффаэле Палладино в текущем сезоне чемпионата Италии потерпели только три поражения. Однако не забудьте, что у «Бетиса» есть Иско и Антони.

Эти два футболиста набрали шикарную форму и потащили севильцев к лучшим достижениям. Выиграв 9 из 11 предыдущих матчей чемпионата Испании, подопечные Мануэля Пеллегрини поднялись на шестое место в турнирной таблице первенства. Отставание от «Вильярреала» составляет одно очко, от «Атлетика» — четыре.

Раньше Антони и Давид де Хеа были одноклубниками. Испанский голкипер отметил, что бразилец на тренировках никогда не забивал с правой ноги. В очной встрече с лёта положил в самую «девятку». А затем помог добыть важную победу над «Эспаньолом» в первенстве, отличившись на 90+1-й минуте. Прогрессирует, растёт индивидуально.

«Бетис» набрал такой превосходный ход, что его, кажется, уже совершенно никто и ничто не остановит. Соперники не могут найти способ ликвидировать опасность, которую создают Антони и Иско. Как выяснилось, Давид де Хеа тоже бессилен. Содержание и результат ответного матча вряд ли будут отличаться от того, что было в первом.

Ставка: победа «Бетиса» за 3.00.