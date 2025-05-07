Антирекорд приведёт Овечкина в чувство. Прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина»

Капитан идёт по графику «гол через игру». В прошлый раз не забивал.

Второй раунд плей-офф НХЛ набирает обороты, участники уже провели первые встречи. Продолжаем разговор. В пятницу, 9 мая, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится второй матч серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» в 1/4 финала Кубка Стэнли. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 9 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 2.12, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 35% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.50. В то же время аналитики сомневаются, что второй матч серии получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.84. Гол Александра Овечкина представлен за 1.80.

Прогноз на второй матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Каролина» (09.05.2025)

Пока спортивные СМИ обсуждают антирекорд «Вашингтона» по броскам в створ ворот в первом матче серии с «Каролиной» (всего 14 штук), мало кто обращает внимание на другой важный статистический показатель. Хоккеисты «Харрикейнз» заблокировали 32 удара соперника за всю встречу, бо́льшая часть из которых пришлась на первый и второй периоды.

Конечно, это не умаляет того факта, что гости выиграли по делу, а хозяевам стоило действовать лучше. Однако называть провальным выступление «Кэпиталз» в первой встрече 1/4 финала плей-офф НХЛ всё же не стоит. Они внимательно отрабатывали в обороне, были осторожны в меньшинстве, открыли счёт и явно сохранили должный настрой.

Второй матч серии тоже состоится на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне. До сих пор у «Вашингтона» не так часто возникали проблемы в домашних встречах с «Каролиной» в последнее время. Если взглянуть на историю противостояний, можно увидеть три победы подряд. Пусть даже две из них случились за пределами основного времени, это всё равно обнадёживающий факт.

Кроме того, «столичные» были хороши на своём льду и в серии с «Монреаль Канадиенс». Первый матч выиграли только в овертайме, но затем адаптировались и решали все вопросы за три периода. «Каролина» — соперник серьёзнее, а потому в первой встрече не простила. Однако у вашингтонского клуба есть все шансы взять реванш и в Роли отправиться с равным счётом 1-1.

На стороне подопечных Спенсера Карбери домашние стены и мотивация. Подопечные же Рода Бриндамора минимальную задачу выполнили — добыли одну победу на выезде. Во второй игре местами могут не выкладываться на полную. Букмекеры предлагают на успех хозяев более высокие коэффициенты. Настолько, что даже успех хозяев с учётом ОТ смотрится нормально.

Кстати, в составе «Вашингтона» должен взбодриться и Александр Овечкин. Во-первых, он — капитан, который обязан вести за собой партнёров. Во-вторых, в данном розыгрыше Кубка Стэнли идёт по чёткому графику: гол через матч. Если в прошлой встрече остался без очков, почему бы не проверить его результативное действие в предстоящей?

Ставка 1: «Вашингтон» обыграет «Каролину» с учётом ОТ за 2.14.

Ставка 2: Александр Овечкин забьёт за 1.80.