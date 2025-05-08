«МЮ» — одной ногой в финале, а «Будё-Глимт» щекочет нервы: экспресс на Лигу Европы

Сегодня, 8 мая, состоятся ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы, по итогам которых мы узнаем имена финалистов соревнования. Обе встречи объединяем в экспресс на футбол, чтобы было интереснее.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»

У «Атлетика» мизерные шансы выйти в финал Лиги Европы. Всё испортило спорное удаление в первом матче. Главный арбитр решил не ограничиваться назначением 11-метрового удара, а показал красную карточку Дани Вивиану. Если бы не двойное наказание, баски вполне могли вернуться в игру. Смотрелись хорошо, но проиграли разгромно. Теперь нужно отквитать три мяча.

В текущем сезоне баски всего лишь восемь раз достигли планки в три гола за встречу. При этом практически во всех случаях они выступали в качестве домашней команды, а в соперниках были аутсайдеры. В составе клуба хватает быстрых и техничных нападающих, но стратегия Вальверде строится на прагматизме. Как только тренер от неё отходит, совершаются ошибки, пропускается много мячей.

Есть все основания полагать, что ответная игра порадует результативностью. «Манчестер Юнайтед» на последнем отрезке сезона показывает отличный атакующий футбол. Рубен Аморим подключает к нападению защитников, перегружает работой оборону соперников. Болельщики получают зрелищную, интересную игру. Хотя встречаются и «привозы». В общем, «МЮ» одной ногой в финале, но высушить ответную встречу не получится.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»

В первом матче «Тоттенхэм» победил со счётом 3:1. Определяющую роль сыграли поддержка лондонских болельщиков, разница в классе и организации. Ответная встреча будет проходить по совершенно иному сценарию. Теперь у «Будё-Глимт» внушительное преимущество.

На своём поле в еврокубках подопечные Хьетиля Кнутсена только один раз в этом сезоне не смогли выиграть. Досадно уступили «Карабаху» (1:2) на групповом этапе Лиги Европы. На предыдущей стадии турнира в качестве домашней команды хладнокровно победили «Лацио» (2:0).

«Шпорам» точно не стоит расслабляться. Перевес в два мяча совершенно ничего не гарантирует. Подопечные Ангелоса Постекоглу крайне нестабильны. То выступают с отличным желанием и побеждают, то бесхарактерно уступают аутсайдерам. Неясно, кто в итоге выйдет в финал из этой пары, но норвежский клуб способен победить.

Экспресс на матчи Лиги Европы 8 мая 2025 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «МЮ» — «Атлетик» за 1.90.

тотал больше 2.5 мяча в матче «МЮ» — «Атлетик» за 1.90. Ставка 2: победа «Будё-Глимт» над «Тоттенхэмом» за 2.80.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.80 = 5.32.