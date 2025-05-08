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МЮ — Атлетик, прогноз на матч 8 мая, онлайн-трансляция, время начала, какой канал, таблица, экспресс на футбол сегодня, смотреть

«МЮ» — одной ногой в финале, а «Будё-Глимт» щекочет нервы: экспресс на Лигу Европы
Михаил Коробов
Экспресс на матчи Лиги Европы 8 мая 2025 года
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Сегодня определятся финалисты второго по значимости клубного евротурнира.

Сегодня, 8 мая, состоятся ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы, по итогам которых мы узнаем имена финалистов соревнования. Обе встречи объединяем в экспресс на футбол, чтобы было интереснее.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик»

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Атлетика» мизерные шансы выйти в финал Лиги Европы. Всё испортило спорное удаление в первом матче. Главный арбитр решил не ограничиваться назначением 11-метрового удара, а показал красную карточку Дани Вивиану. Если бы не двойное наказание, баски вполне могли вернуться в игру. Смотрелись хорошо, но проиграли разгромно. Теперь нужно отквитать три мяча.

В текущем сезоне баски всего лишь восемь раз достигли планки в три гола за встречу. При этом практически во всех случаях они выступали в качестве домашней команды, а в соперниках были аутсайдеры. В составе клуба хватает быстрых и техничных нападающих, но стратегия Вальверде строится на прагматизме. Как только тренер от неё отходит, совершаются ошибки, пропускается много мячей.

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Есть все основания полагать, что ответная игра порадует результативностью. «Манчестер Юнайтед» на последнем отрезке сезона показывает отличный атакующий футбол. Рубен Аморим подключает к нападению защитников, перегружает работой оборону соперников. Болельщики получают зрелищную, интересную игру. Хотя встречаются и «привозы». В общем, «МЮ» одной ногой в финале, но высушить ответную встречу не получится.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»

В первом матче «Тоттенхэм» победил со счётом 3:1. Определяющую роль сыграли поддержка лондонских болельщиков, разница в классе и организации. Ответная встреча будет проходить по совершенно иному сценарию. Теперь у «Будё-Глимт» внушительное преимущество.

На своём поле в еврокубках подопечные Хьетиля Кнутсена только один раз в этом сезоне не смогли выиграть. Досадно уступили «Карабаху» (1:2) на групповом этапе Лиги Европы. На предыдущей стадии турнира в качестве домашней команды хладнокровно победили «Лацио» (2:0).

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«Шпорам» точно не стоит расслабляться. Перевес в два мяча совершенно ничего не гарантирует. Подопечные Ангелоса Постекоглу крайне нестабильны. То выступают с отличным желанием и побеждают, то бесхарактерно уступают аутсайдерам. Неясно, кто в итоге выйдет в финал из этой пары, но норвежский клуб способен победить.

Экспресс на матчи Лиги Европы 8 мая 2025 года

  • Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «МЮ» — «Атлетик» за 1.90.
  • Ставка 2: победа «Будё-Глимт» над «Тоттенхэмом» за 2.80.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.80 = 5.32.

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