«Челси» спустит шины, «Бетис» добьёт «Фиорентину»: экспресс на Лигу конференций

В еврокубковых соревнованиях добрались до ответных матчей полуфиналов. Лига конференций не исключение. Сегодня, 8 мая, в экспрессе на «Чемпионате»: встречи «Челси» — «Юргорден» и «Фиорентина» — «Бетис».

Прогноз на матч «Челси» — «Юргорден»

«Юргорден» проделал огромный путь, чтобы оказаться в 1/2 финала Лиги конференций. Скромный клуб, который прямо сейчас находится даже не в топ-10 турнирной таблицы чемпионата Швеции, начал выступление со второго квалификационного раунда. Впрочем, эта дорога должна закончиться. Коллектив потерпел разгромное поражение со счётом 1:4 в первом матче полуфинала, хотя выступал на домашнем стадионе.

А если вы хотите отыграть три мяча у сегодняшнего «Челси» на его родном «Стэмфорд Бридж», то, конечно, флаг вам в руки. Сегодня «Челси» не просто борется за выход в финал Лиги конференций. Сегодня «Челси» — фаворит соревнования. Общий этап прошёл силами второго состава, да и в плей-офф особенных проблем у него не было. Соперники скромные, но это только подтверждает высокий статус клуба.

Будет логично увидеть в предстоящей встрече с «Юргорденом» резервистов «Челси», поскольку лидерам надо отдохнуть и избежать травм, чтобы на финише АПЛ бороться за место в топ-5. А это напрямую повлияет на качество игры и исход. Шведская команда даже со скромными соперниками голевых подвигов не устраивала, а английской команде сейчас это ни к чему. Может быть, оппоненты даже обменяются забитыми мячами, однако их вряд ли будет больше трёх.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Бетис»

Первый матч был очень интересным. Соперники обменивались опасными моментами. Активнее и ярче атаковал «Бетис». Вполне закономерно победил со счётом 2:1. Мог забить больше. Где-то нападающие пробили недостаточно сильно и точно, а где-то был великолепен Давид де Хеа. Испанский голкипер хорош, однако он не всегда может выручать.

Флорентийцы физически не могут держать высокий темп на протяжении длительного времени. Даже в матчах с андердогами часто проседают, отдают инициативу. То, что здорово выступили в первой встрече, не гарантирует столь же качественной игры в ответной. Они нестабильны. Могут на ровном месте наломать дров.

«Бетис» набрал такой превосходный ход, что его, кажется, уже совершенно никто и ничто не остановит. Соперники не могут найти способ ликвидировать опасность, которую создают Антони и Иско. Как выяснилось, Давид де Хеа тоже бессилен. Содержание и результат ответного матча вряд ли будут отличаться от того, что было в первом.

Экспресс на матчи Лиги конференций 8 мая 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 3.5 мяча в матче «Челси» — «Юргорден» за 1.90.

тотал меньше 3.5 мяча в матче «Челси» — «Юргорден» за 1.90. Ставка 2: победа «Бетиса» над «Фиорентиной» за 3.00.

Общий коэффициент: 1.90 х 3.00 = 5.70.