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Дания — США, прогноз на матч ЧМ-2025 9 мая 2025, где смотреть, трансляция, во сколько, результат, счёт, ставки на спорт

Дания — США. Многообещающее начало ЧМХ-2025
Михаил Коробов
Дания — США: прогноз на матч ЧМ-2025
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Американцы стартуют с разгрома. У них отличные шансы выиграть турнир.

9 мая состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2025 по хоккею, в котором встретятся сборные Дании и США. Встреча пройдёт на льду стадиона «Йюске-Банк-Боксен» в Дании. Первое вбрасывание запланировано на 21:20 мск.

Коэффициенты на матч ЧМ-2025 Дания — США 9 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу США в основное время предлагается с коэффициентом 1.26, что равно приблизительно 79% вероятности. Победа Дании по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 7.90. Поставить на ничью можно за 6.50.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча Дания — США получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.81. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 13.5.

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Дания — США (09.05.2025)

ЧМ-2025 . World Championship Preliminary Round Grp. B
09 мая 2025, пятница. 21:20 МСК
Дания
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не получилось у американцев выиграть Турнир четырёх наций. Досадно уступили в финале Канаде (2:3 ОТ). Может быть, на ЧМ-2025 повезёт больше. Главные звёзды заняты борьбой за Кубок Стэнли. Однако и без них состав на турнир у сборной США вполне зрелый и крепкий.

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В окончательную заявку вошли Джереми Свейман, лидер «Коламбуса» Зак Веренски и лучший снайпер «Баффало» Тейдж Томпсон. Также в расположение национальной команды было вызвано немало совсем молодых хоккеистов. Райану Варсофски предстоит раскрыть их потенциал. Шансы есть, ведь мотивации у молодых должно быть с избытком.

Сборную Дании возглавляет менее продвинутый специалист — Микаэль Кринц-Гат. Подопечные шведского наставника проиграли пять из семи встреч группового этапа ЧМ-2024. Финишировали на предпоследнем месте в турнирной таблице. Вряд ли в этот раз выступят лучше.

Среди вызванных в расположение сборной Дании на ЧМ-2025 игроков нет ни одного, кто выступает в НХЛ. Уровень развития хоккея в стране значительно ниже, чем в США. В футбол датчане играют лучше. Заключить пари на П2 с форой (-2.5) предлагается с коэффициентом 2.00. Можно воспользоваться.

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Американцы выиграли все пять последних очных встреч. Дважды победили крупно и два раза — с разгромным счётом. Ждём, что и в этот раз завершат встречу с преимуществом в три шайбы или более. Сенсации же не предвидится. Сборная США на ином уровне организации, даже когда у неё в составе не так много звёзд.

Ставка: победа США с форой (-2.5) за 2.00.

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