Пора финнам приходить в себя.

Суоми отмажется за провал на Еврохоккейтуре. Прогноз на матч Австрия — Финляндия

9 мая состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2025 по хоккею, в котором встретятся сборные Австрии и Финляндии. Первое вбрасывание запланировано на 17:20 мск. Турнир проходит в Хернинге (Дания) и Стокгольме (Швеция).

Коэффициенты на матч ЧМ-2025 Австрия — Финляндия 9 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами номинальных гостей. Сделать ставку на победу Финляндии в основное время предлагается с коэффициентом 1.22, что равно приблизительно 81% вероятности. Победа Австрии по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 10.5. Поставить на ничью можно за 7.30.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча Австрия — Финляндия получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.90, тотал больше 5.5 шайбы — тоже с коэффициентом 1.90. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 15.5.

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Австрия — Финляндия (09.05.2025)

Сборная Финляндии, по обыкновению, является одним из главных претендентов на победу в турнире. Четыре раза она выигрывала чемпионаты мира. Поистине хоккейная нация. Исправно в заявку попадает большое количество мастеров, обладающих отменной техникой и неординарным видением площадки.

Суоми выступила с прекрасной самоотдачей на Турнире четырёх наций. Преуспеть помешали болезненные кадровые потери. На ЧМ-2025 шансов занять призовые места больше. Солидная часть лидеров Канады и США бьются за Кубок Стэнли. У финнов тоже сыграют не все ведущие хоккеисты, но многие.

Подготовка к ЧМ-2025 у сборной Финляндии наверняка была основательной. Слишком много досадных неудач в последнее время. Суоми победила только а одном из шести предыдущих матчей во всех официальных турнирах. Спортивной злости и мотивации должно быть хоть отбавляй.

Сборная Австрии — весьма удобный соперник. Она выиграла всего-навсего 3 из 17 последних встреч. Это явный аутсайдер, показывающий посредственный хоккей. Удивить может разве что за счёт особого настроя на матч. Ожидать этого можно, ведь хоккеисты традиционно хотят о себе заявить на весь мир.

С высокой долей вероятности встреча получится результативной. В последнее время финны страдают от нехватки качества в обороне. На днях разгромно уступили Швеции (2:6) и Швейцарии (2:8) на Евротуре. Пару-тройку шайб могут получить и от австрийцев, но вряд ли уступят. П2 + ТБ 5.5 шайбы принимается с коэффициентом 2.12.

Во встречах с сильными соперниками мощность атаки сборной Финляндии не компенсирует проблем оборонительного плана. Однако для победы над австрийцами имеющихся ресурсов должно хватить. Разница в исполнительском мастерстве внушительная. Скорее всего, Суоми одержит уверенную результативную победу.

Ставка: победа Финляндии над Австрией + тотал больше 5.5 шайбы за 2.12.