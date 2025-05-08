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Милан — Болонья, прогноз на матч Серии А 9 мая 2025 года, где смотреть, трансляция, во сколько, ставки на футбол, результат, счёт

Репетиция Кубка Италии. Прогноз на матч «Милан» — «Болонья»
Михаил Коробов
«Милан» — «Болонья»: прогноз на матч Серии А
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Хотя и не сам финал, но скучно точно не будет.

9 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» примет «Болонью». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Милан» — «Болонья» 9 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 40% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Милан» — «Болонья» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч 36-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Болонья» (09.05.2025)

Италия — Серия А . 36-й тур
09 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На последнем отрезке сезона «Милан» здорово прибавил. Выиграл пять из восьми предыдущих матчей Серии А. Выбил «Интер» из Кубка Италии, одержав в ответной встрече победу с разгромным счётом 3:0. 14 мая в финале турнира встретится как раз с «Болоньей».

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Предстоящий матч — разведка перед главным боем. Победа в Кубке Италии обеспечит путёвкой в Лигу Европы. Для соперников это очень важно. Они располагаются вне зоны попадания во второй по значимости международный клубный турнир. «Милан» идёт на девятом месте, «Болонья» занимает седьмую строчку в таблице Серии А.

Вполне вероятно, Сержиу Консейсау и Винченцо Итальяно прибегнут к ротации, дабы поберечь силы и здоровье подопечных на финал Кубка Италии. Однако это не значит, что матч получится унылым и неинтересным. Получает возможность проявить себя перспективная быстроногая молодёжь.

Не исключено, что возникнут проблемы с реализацией. Впрочем, низкую точность ударов можно ведь компенсировать количеством созданных моментов. С этим у «россонери» и «россоблю» проблемы возникают редко. На двоих в текущем розыгрыше Серии А забили 108 мячей.

Заключить пари на то, что обе стороны забьют, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Три из четырёх последних очных встреч завершились именно так. Ещё одну миланцы выиграли — 2:0, но счёт не отражает происходившего на поле. «Болонья» нанесла больше ударов, местами смотрелась предпочтительнее.

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Грядущий матч наверняка будет проходить на равных скоростях. Расположение в турнирной таблице и важность будущей встречи в Кубке Италии к этому предрасполагают. Фаворита выявить невозможно. Посмотрим, чья молодёжь окажется проворнее и техничнее.

Ставка: обе забьют за 1.74.

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