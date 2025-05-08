«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано». Ловим коэффициент 5.70 в матче Ла Лиги

Аутсайдер не так плох, а середняк не так хорош, но обоим нужны очки.

Пока общественность будоражат полуфиналы еврокубковых турниров, менее статусные клубы тихо решают свои вопросы на внутренних аренах. Впрочем, интриги хватает и здесь. В пятницу, 9 мая, на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария состоится матч 35-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» 9 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают хозяевам. Поставить на победу «Лас-Пальмаса» предлагается с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа «Райо Вальекано» оценивается в 3.20 — около 30% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч чемпионата Испании не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч 35-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано» (09.05.2025)

Несмотря на то что «Лас-Пальмас» является аутсайдером чемпионата Испании и в этом сезоне борется за выживание, букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение именно ему. Клуб занимает 18-е место, непосредственно в зоне вылета, отстав от безопасной 17-й строчки на три очка. Однако всё не так однозначно, как может показаться.

Недавно, например, аутсайдер на своём поле дал бой ожившей «Валенсии» (2:3). Забил два мяча и до последнего претендовал на ничью. А ранее в домашнем матче обыграл мадридский «Атлетико» (1:0), который замыкает тройку лидеров. Кроме того, можно вспомнить о подобных подвигах на протяжении всего сезона: ничья с «Реалом» (1:1), победа над «Барселоной» (2:1).

Недооценивать «Лас-Пальмас» точно не стоит. Как минимум на гол на домашнем стадионе он будет рассчитывать. Тем более что до конца розыгрыша Примеры остаются считаные игры, а очков для сохранения прописки в высшем дивизионе пока не хватает. Да и забивает клуб даже чаще, чем типичные аутсайдеры лиги (40 мячей в 34 турах).

«Райо Вальекано», в свою очередь, претендует на выход в квалификацию Лиги конференций в следующем сезоне. За четыре тура до конца первенства располагается на девятом месте в таблице, набрав 44 очка. У идущей восьмой «Осасуны» очков столько же, но чуть лучше дополнительные показатели. В общем, бороться команда тоже будет до конца.

С другой стороны, в последних турах «Райо Вальекано» допускает много ошибок. Начиная с 24-го тура, команда добыла всего две победы, потерпев шесть поражений и трижды сыграв вничью. Важнее то, что пропускать стала много. 0:4 от «Эспаньола», 1:3 от «Атлетика» из Бильбао и 0:3 — от мадридского «Атлетико» — явно не те результаты, которыми стоит гордиться.

Кажется, это тот самый момент, когда не надо мудрить. Можно просто проверить голы в обе стороны, коэффициент букмекеры дают приемлемый. Если же хочется пощекотать нервы, заманчивый вариант — ничья. Коэффициент выше, рисков больше, однако предпосылки имеются. Обеим сторонам нужны очки, но ни одна из них не впечатляет. Ничья со счётом 1:1 выглядит логично.

Ставка: ничья со счётом 1:1 за 5.70.