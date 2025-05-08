Шведские домашние стены спасут от Кросби. Прогноз на ЧМ-2025 по хоккею

9 мая в Швеции и Дании стартует очередной чемпионат мира по хоккею. 16 команд будут сражаться за трофей. Однако реальных претендентов на титул не так и много. Изучаем главных фаворитов и делаем прогноз на победителя!

Шведы дома будут хороши

Про сборную Швеции в последние годы мы знаем одно — на групповом этапе «Тре Крунур» выглядят отлично, а затем в плей-офф что-то случается. Но сейчас чемпионат мира проходит в родных стенах. И если мы вспомним далёкий уже 2013 год — тогда Швеция принимала ЧМ в последний раз — то там хозяева выиграли.

Конечно, на домашний турнир «Тре Крунур» собрали максимум лучших игроков. Да, нет Виктора Хедмана и Эрика Карлссона, есть ещё несколько потерь, однако у них 19 игроков НХЛ в составе — это внушает. Великолепная глубина в линии обороны, в нападении тоже всё хорошо, практически все лидеры на месте. Коэффициент 3.90 и титул главного фаворита выглядят оправданными.

Что покажут канадские ветераны?

И шведы, наверное, были бы суперглавным претендентом, если бы не Канада. В Швецию собрался приехать не кто-нибудь, а Сидни Кросби. А вместе с ним и его друзья Натан Маккиннон и Марк-Андре Флёри. Поэтому «кленовые» совсем рядом со шведами в букмекерских раскладах — на них дают котировку 4.00.

Для Кросби это всего третий чемпионат мира. И, конечно, он хочет выиграть золотые медали. В плане уровня нельзя сказать, что нападение канадцев сплошь звёздное. Но оно разное. Здесь есть явные лидеры, есть молодые таланты и уже сложившиеся игроки, которые будут выполнять функции ролевиков. Ну и не будем забывать про возможное усиление по ходу чемпионата.

Где оно точно не помешало бы, так это во вратарской линии. Марк-Андре Флёри, конечно, заслуженный суперветеран, который хочет поставить красивую точку в своей карьере, однако ждать, что он в одиночку вытащит для Канады чемпионат мира, наивно. У Дилана Гаранда за плечами пока вообще ни одного матча в НХЛ. Так что кто-то третий обязательно будет и, возможно, даже станет первым номером команды.

В защите слишком громких имён нет, но все ребята уже достаточно опытные, а Трэвис Санхайм даже попал в состав команды на Турнир четырёх наций. Наверняка и здесь будет усиление после второго раунда плей-офф. В общем и целом это очень хороший состав, который, конечно, станет претендовать на победу.

Кто ещё составит конкуренцию?

На самом деле может выстрелить любая команда, однако на бумаге остальные сборные слабее. США везёт молодую сборную с недооценёнными талантами, которая может как всех удивить, так и провалиться. Сборная Финляндии собрала совсем уж неяркий состав, но в нём есть два голкипера из НХЛ и тройка нападающих из-за океана. Команда Суоми провалила подготовку, однако ей даже комфортнее в роли аутсайдера.

Действующие чемпионы — чехи — привезли Давида Пастрняка и Мартина Нечаса, но по классу эта команда фаворитам уступает. Год назад в родных стенах получилось, однако сейчас повторение того успеха будет настоящим чудом.

Может быть, Швейцария? Здесь класса тоже не хватает, но дисциплинна и сыгранность налицо. Их постоянно недооценивают, а ведь швейцарцы трижды за 10 лет играли в финале. Возможно, и здесь порядок побьёт класс.

Однако если делать ставку, то мы на стороне сборной Швеции. Всё когда-нибудь заканчивается, должны подойти к концу и провалы «Тре Крунур» в плей-офф. Домашний лёд и полные трибуны болельщиков — прекрасная возможность сломать все стереотипы. Класс команды тоже под стать — ну и 12 лет назад у шведов всё получилось. Почему бы не повторить тот успех?

Ставка: победа Швеции за 3.90.