Экспресс с коэффициентом 9.91: «Милан» и «Болонья» репетируют финал, в Ла Лиге сегодня мир

Сегодня, 9 мая, не так много спортивных событий, а интересных среди них — ещё меньше. Однако даже так можно найти что-то любопытное и составить экспресс. Сделали это за вас, смотрим!

Прогноз на матч «Милан» — «Болонья»

На последнем отрезке сезона «Милан» здорово прибавил. Выиграл пять из восьми предыдущих матчей Серии А. Выбил «Интер» из Кубка Италии, одержав в ответной встрече победу с разгромным счётом 3:0. 14 мая в финале турнира встретится как раз с «Болоньей».

Предстоящий матч — разведка перед главным боем. Победа в Кубке Италии обеспечит путёвкой в Лигу Европы. Для соперников это очень важно. Они располагаются вне зоны попадания во второй по значимости международный клубный турнир. «Милан» идёт на девятом месте, «Болонья» занимает седьмую строчку в таблице Серии А.

Заключить пари на то, что обе стороны забьют, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Три из четырёх последних очных встреч завершились именно так. Ещё одну миланцы выиграли — 2:0, однако счёт не отражает происходившего на поле. «Болонья» нанесла больше ударов, местами смотрелась предпочтительнее.

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»

Несмотря на то что «Лас-Пальмас» является аутсайдером чемпионата Испании и в этом сезоне борется за выживание, букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение именно ему. Недавно, например, аутсайдер на своём поле дал бой ожившей «Валенсии» (2:3). Забил два мяча и до последнего претендовал на ничью. А ранее в домашнем матче обыграл мадридский «Атлетико» (1:0), который замыкает тройку лидеров.

Недооценивать «Лас-Пальмас» точно не стоит. Как минимум на гол на домашнем стадионе он будет рассчитывать. «Райо Вальекано», в свою очередь, претендует на выход в квалификацию Лиги конференций в следующем сезоне. За четыре тура до конца первенства располагается на девятом месте в таблице, набрав 44 очка. У идущей восьмой «Осасуны» очков столько же, но чуть лучше дополнительные показатели. В общем, бороться команда тоже будет до конца.

Кажется, это тот самый момент, когда не надо мудрить. Можно просто проверить голы в обе стороны, коэффициент букмекеры дают приемлемый. Если же хочется пощекотать нервы, заманчивый вариант — ничья. Коэффициент выше, рисков больше, однако предпосылки имеются. Обеим сторонам нужны очки, однако ни одна из них не впечатляет. Ничья со счётом 1:1 выглядит логично.

Экспресс на футбол 9 мая 2025 года

Ставка 1: обе забьют за 1.74.

Ставка 2: ничья со счётом 1:1 за 5.70.

Общий коэффициент: 1.74 х 5.70 = 9.91.