Экспресс на ЧМ-2025 по хоккею: США начнут с разгрома, Финляндия наконец-то очнётся

Сегодня, 9 мая, национальные команды различных стран по хоккею начинают участие в чемпионате мира. Выбрали для вас самые интересные встречи игрового дня и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч Австрия — Финляндия

Суоми выступила с прекрасной самоотдачей на Турнире четырёх наций. Преуспеть помешали болезненные кадровые потери. На ЧМ-2025 шансов занять призовые места больше. Солидная часть лидеров Канады и США бьются за Кубок Стэнли. У финнов тоже сыграют не все ведущие хоккеисты, но многие.

Подготовка к ЧМ-2025 у сборной Финляндии наверняка была основательной. Слишком много досадных неудач в последнее время. Суоми победила только а одном из шести предыдущих матчей во всех официальных турнирах. Спортивной злости и мотивации должно быть хоть отбавляй.

Сборная Австрии — весьма удобный соперник. Она выиграла всего-навсего 3 из 17 последних встреч. Это явный аутсайдер, показывающий посредственный хоккей. Удивить может разве что за счёт особого настроя на матч. С высокой долей вероятности встреча получится результативной. В последнее время финны страдают от нехватки качества в обороне. Но фаворит очевиден.

Прогноз на матч Дания — США

Сборную Дании возглавляет менее продвинутый специалист — Микаэль Кринц-Гат. Подопечные шведского наставника проиграли пять из семи встреч группового этапа ЧМ-2024. Финишировали на предпоследнем месте в турнирной таблице. Вряд ли в этот раз проявят себя лучше.

Среди вызванных в расположение сборной Дании на ЧМ-2025 игроков нет ни одного, кто выступает в НХЛ. Уровень развития хоккея в стране значительно ниже, чем в США. В футбол датчане играют лучше. Заключить пари на П2 с форой (-2.5) предлагается с коэффициентом 2.00. Можно воспользоваться.

Американцы выиграли все пять последних очных матчей. Дважды победили крупно и два раза — с разгромным счётом. Ждём, что и в этот раз завершат встречу с преимуществом в три шайбы или более. Сенсации же не предвидится. Сборная США на ином уровне организации, даже когда у неё в составе не так много звёзд.

Экспресс на чемпионат мира по хоккею 9 мая 2025 года

Ставка 1: победа Финляндии над Австрией + тотал больше 5.5 шайбы за 2.12.

Ставка 2: победа США с форой (-2.5) за 2.00.

Общий коэффициент: 2.12 х 2.00 = 4.24.