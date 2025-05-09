Словения — Канада. Явно не уровень Кросби и Маккиннона

10 мая состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2025 по хоккею, в котором померяются силами сборные Словении и Канады. Первое вбрасывание запланировано на 13:20 мск. Турнир проходит в Дании и Швеции.

Коэффициенты на матч ЧМ-2025 Словения — Канада 10 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами «кленовые листья». Сделать ставку на победу Канады с форой (-4.5) предлагается с коэффициентом 1.61, что равно приблизительно 62% вероятности. Победа Словении с форой (+4.5) оценивается коэффициентом 2.32.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча Словения — Канада получится результативной. Тотал меньше 6.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.22, а тотал больше 6.5 шайбы — коэффициентом 1.66. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 22.0.

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Словения — Канада (10.05.2025)

Впервые за 10 лет за сборную Канады на чемпионате мира выступит звёзда НХЛ Сидни Кросби. Ранее он помог национальной команде выиграть Турнир четырёх наций. В четырёх встречах набрал пять очков. Во встрече со Швецией оформил хет-трик из результативных передач.

Также на ЧМ-2025 выступят завершивший карьеру 40-летний голкипер Марк-Андре Флёри и давний друг Сидни Кросби — Натан Маккиннон. С вратарской позицией и атакой всё вразумительно. За результативность и игру на ленточке можно не переживать. А вот защита выглядит ненадёжно.

Впрочем, проблемы оборонительного характера были у «кленовых листьев» и на Турнире четырёх наций. Качественная командная игра и лидерские способности Кросби помогли преодолеть трудности, но осадок остался. Хотя к чемпионату мира канадцы подходят в статусе главных претендентов на победу.

В Словении хоккей развит далеко не так хорошо, как в Канаде. Несмотря на то что уровень соперников был невысоким, «рыси» выиграли всего-навсего 4 из 16 последних матчей. Самым серьёзным вызовом для них была сборная Дании, которой уступили в итоге с разгромным счётом — 2:5. Неубедительно.

Заключить пари на П2 + ТБ 7.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Вполне возможно, сборная Словении проявит характер и забросит пару шайб. Однако канадцы наверняка забьют в несколько раз больше. Разница в классе очень большая. Для Кросби и Маккиннона это должно быть так же легко, как семечки щёлкать.

Ставка: победа сборной Канады + тотал 7.5 шайбы за 2.16.