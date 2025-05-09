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Динамо Махачкала — Зенит, прогноз на матч РПЛ 10 мая 2025, ставки и коэффициенты, онлайн-трансляция, результат, счёт

«Динамо» Мх — «Зенит». Большущий подарок «Краснодару»
Михаил Коробов
«Динамо» Махачкала — «Зенит»: прогноз на матч
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Семак потерял ключевую фигуру. Без Вендела он обречён.

10 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» Махачкала примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийск. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Зенит» 10 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 65% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 7.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Динамо» Махачкала — «Зенит» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.33.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Зенит» (10.05.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В апреле махачкалинское «Динамо» победило «Спартак» (2:1) и заставило сильно понервничать болельщиков «Краснодара» (2:3). Очень близки подопечные Хасанби Биджиева были к тому, чтобы отобрать очки у лидера. На матчи с соперниками из верхней части турнирной таблицы они настраиваются отменно, этого не отнять.

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Дополнительными стимулами служат борьба за выживание и поддержка родных болельщиков. В качестве домашней команды махачкалинское «Динамо» проиграло только 5 из 13 матчей чемпионата России. И пропускает на своём поле реже, чем на выезде, и забивает чуть ли не в три раза чаще. Показатели если не внушительные, то как минимум примечательные.

В первом круге махачкалинцы уступили петербуржцам со счётом 1:2. Если та встреча, в Санкт-Петербурге, получилась близкой, то в этот раз, уже на выезде, петербуржцы всерьёз рискуют потерять очки и уступить «Краснодару» чемпионскую гонку. Победа «Зениту» нужна любой ценой, но одержать её — задача со звёздочкой.

Дело не только в неуступчивости махачкалинского «Динамо». Во встрече предыдущего тура РПЛ с «Пари НН» получил травму Вендел. Скорее всего, в этом сезоне уже не сможет сыграть. Крайне болезненная потеря. Без него Сергей Семак как без рук. Бразилец являлся основным конструктором атак «Зенита», часто брал игру на себя и делал результат.

А ведь петербуржцы проводят далеко не лучший сезон. Теряют очки на ровном месте из-за того, что подводит завершение. В трёх последних турах чемпионата России с горем пополам победили «Химки» (1:0) и «Пари Нижний Новгород» (2:1), а также сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1). Неубедительно.

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У «Зенита» отличная глубина состава. Однако равноценной замены Венделу у Сергея Семака нет. Качество игры непременно просядет. Станет меньше креатива и остроты в атаке, ухудшится контроль мяча в середине поля. В общем, отличный шанс для махачкалинцев зацепиться за очки и упрочить шансы сохранить прописку в элитном дивизионе страны.

Ставка: «Динамо» Махачкала не проиграет за 2.65.

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