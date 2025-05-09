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ЦСКА — Краснодар, прогноз на матч РПЛ 10 мая 2025, ставки и коэффициенты, онлайн-трансляция, результат, счёт

ЦСКА — «Краснодар». Уже виден блеск золота
Михаил Коробов
ЦСКА — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ
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Армейцы круты, но лидер РПЛ ещё круче.

10 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА примет «Краснодар». Центральная встреча тура пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар» 10 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Краснодар» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» (10.05.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Беспроигрышная серия московского ЦСКА в чемпионате России насчитывает 11 матчей, что является лучшим графиком в стране. Марко Николича признали лучшим тренером РПЛ по итогам апреля. Справедливо. Подопечные сербского специалиста поднялись на третью строчку в турнирной таблице первенства.

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Качество футбола армейцев зачастую оставляет желать лучшего. С другой стороны, какая разница, как играет команда, если есть результат? Главное, что красно-синие с высокой эффективностью пользуются своими моментами и предельно внимательно обороняются. В 27 встречах РПЛ пропустили только 19 мячей. Достойно!

При этом за ЦСКА история противостояний, поскольку он не уступает «Краснодару» в официальных турнирах на своём поле с 2018 года. Впрочем, ранее у чёрно-зелёных не было такого стимула в виде чемпионской гонки. Заряженные желанием наконец получить золотые медали, они выиграли семь из восьми предыдущих матчей чемпионата России.

Лидеры «Краснодара», в частности Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, прямо сейчас в отличном тонусе. Не страшно, что не сможет помочь команде Витор Тормена. У армейцев ещё более важная кадровая потеря — Аббосбек Файзуллаев. Мурад Мусаев и Марко Николич, кстати, тоже дисквалифицированы. Ну и матч же нас ждёт!

Как бы там ни было, для краснодарцев предстоящая встреча — ключевой момент сезона. Если победят, сохранят отрыв от «Зенита», и уже вряд ли что-то им помешает стать чемпионами Российской Премьер-Лиги. Просто обязаны выступить с максимальной самоотдачей. Кровь из носу надо добыть три очка.

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Заключить пари на П2 можно с коэффициентом 2.55. «Быки» показывают более зрелищный и интересный футбол, лучше контролируют мяч, нежели армейцы. Нацеленность на результат у них не хуже, а то и лучше, чем у предстоящего соперника. На характере вырывают победы. Думается, на волевых качествах выиграют и в этот раз.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.55.

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