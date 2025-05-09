Хоккей отменяется, Овечкин будет рубиться. Прогноз на третий матч «Каролина» — «Вашингтон»

Второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги в самом разгаре, участники спорят за выход в полуфинал Кубка Стэнли. В воскресенье, 11 мая, на льду стадиона «Леново Центр» в Роли (США) состоится третий матч четвертьфинальной серии «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание запланировано на 1:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 11 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.87, что приблизительно равно 53% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается в 3.40 — 29%.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.50. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в третьей встрече серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.80.

Прогноз на третий матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Вашингтон» (11.05.2025)

«Вашингтон» одержал победу во втором домашнем матче с «Каролиной» и сравнял счёт в серии (1-1). На этот раз столичный клуб показал более содержательный хоккей, чаще попадал в створ ворот, за что был вознаграждён. Главный тренер соперника отметил, что его команда, хотя и находилась в игре, на сей раз выступила хуже. И это факт.

Мы бы отметили Тома Уилсона и Алексея Протаса. Канадец провёл замечательный матч: был активен и крайне полезен. Помимо заброшенной шайбы за минуту до финальной сирены, также сделал результативную передачу. Белорус, в свою очередь, отдал голевой пас. Это его второе очко в трёх встречах плей-офф, хотя выступает в четвёртом звене.

Александр Овечкин имеет больше игровой практики и чаще набирает очки, но в серии с «Каролиной» пока не отличился. Шансы могут появиться в третьем матче. Серия перемещается в Роли, где «Харрикейнз» получат преимущество своего льда. Однако «Кэпиталз» во время регулярки были одними из лучших в НХЛ по игре в гостях, очки набирали исправно.

Кроме того, «столичные» наверняка на кураже после победы. Свои шансы будут караулить и пытаться использовать. С другой стороны, «Каролина» во время регулярки была одной из лучших в домашних встречах. А потому, кто выиграет третий матч, однозначно сказать нельзя. Скорее всего, мы снова увидим достаточно близкий и напряжённый хоккей.

Зато у серии есть тенденция к невысокой результативности. И этим надо пользоваться. В первой встрече в основное время соперники сподобились всего на два гола, во второй — на четыре. Хоккеисты «Каролины» вообще заблокировали 32 и 33 броска соответственно. Есть все основания полагать, что продолжат в том же духе. А букмекеры продолжают ждать голевой парад.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.