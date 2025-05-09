«Лацио» — «Ювентус». Спор, в котором выиграет «Рома»

Топовые европейские чемпионаты выходят на финишную прямую, участники решают свои вопросы перед завершением сезона. В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Лацио» — «Ювентус» 11 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа «Ювентуса» оценивается в 3.10 — около 30% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.27. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч 36-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус» (11.05.2025)

Данная встреча будет интересна не только потому, что встречаются одни из самых ярких и сильных представителей чемпионата Италии. Дело в том, что конкретно эти представители на финише сезона спорят за оставшуюся путёвку в Лигу чемпионов. За три тура до конца «Ювентус» замыкал топ-4, а «Лацио» находился на шестой строчке, но у обоих накоплено по 63 очка.

С «Наполи» и «Интером» всё понятно, у них междусобойчик за золотые медали и скудетто. Две путёвки точно отойдут им. Идущая третьей «Аталанта» оторвалась от преследователей на пять очков и свою бронзу вместе с третьей путёвкой уже вряд ли отдаст. Ещё есть «Рома», у которой тоже 63 очка, а также замыкающая топ-7 с 62 очками «Болонья».

Перед такой принципиальной игрой имеет смысл обратить внимание на результаты соперников. «Будё-Глимт» выбил «Лацио» из Лиги Европы, однако не выбил из колеи. В последних трёх матчах римский клуб добыл две победы при одной ничьей. Оппоненты были довольно скромные — «Дженоа» (2:0), «Парма» (2:2) и «Эмполи» (1:0). Важнее то, что продлилась беспроигрышная серия.

Кроме того, в пользу римлян — домашняя арена. В последнее время они здорово играют на «Олимпико». А ещё хороши дома во встречах с «Ювентусом». В пяти предыдущих матчах в Турине уступили, но в Риме выиграли трижды подряд. Чем может парировать «Ювентус»? Да хотя бы собственной формой. В шести встречах под руководством Игора Тудора потерпел только одно поражение.

Побед у туринцев не так много после увольнения Тьяго Мотты. Да и эмоциональный подъём после смены тренера прошёл. Зато по-прежнему одна из самых надёжных оборонительных линий в Серии А и идёт стабильный набор очков. Именно поэтому недооценивать «старую синьору» точно не стоит.

Турнирная мотивация вынуждает оппонентов играть внимательно и не рисковать. Поэтому букмекеры логично не ждут высокой результативности. А мы бы не ждали, что будет определён победитель. В данной ситуации гораздо лучше сыграть и получить одно очко, нежели уступить и отстать на три. Зато такой расклад устроит «Рому».

Ставка: ничья за 3.20.