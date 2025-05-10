Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена: скучно, долго и без сенсации

В ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315. Главным событием вечера станет бой между действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом и пятым номером рейтинга UFC австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Противостояние противоположных стилей — кто же окажется сильнее?

Начало этого боя запланировано на 7:30 мск, а прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры считают фаворитом действующего чемпиона. На Мухаммада можно сделать ставку за 1.36, а на его соперника — за 3.26. Ничья маловероятна, на неё предлагают котировку 56.00.

Вероятность того, что бой продлится все пять запланированных раундов, оценивают в 1.58, а на досрочное окончание поединка можно заключить пари с коэффициентом 2.30.

Прогноз на бой Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (11.05.2025)

Первая защита титула для Белала Мухаммада. Долго он шёл к своему чемпионскому поясу и наконец завоевал его, победив Леона Эдвардса. Надо сказать, победил заслуженно. Британец не создал никаких проблем, хотя на бумаге у Мухаммада они должны были возникнуть. Почему Белалу долго не давали бой? Всё просто — найти бойца скучнее во всей UFC очень сложно. Он просто изматывает своих противников. Мухаммад вынослив, цепок, практически не допускает ошибок. Смотреть на это откровенно скучно. Но если такой стиль приносит эффект, зачем от него отказываться?

Другой вопрос, что наблюдать за такими боями зрителям не слишком интересно, поэтому многие хотели бы видеть с титулом Джека Деллу Маддалену. Этот австралийский регбист идёт на серии из семи побед. И вот получил шанс сразиться за титул.

Однако есть ощущение, что дали такой бой Джеку слишком рано. Во-первых, в своём последнем поединке против Гилберта Бёрнса он откровенно проигрывал. И если бы соперник не допустил ошибку и не пропустил выпад, скорее всего, дело закончилось бы поражением. Во-вторых, одно дело — показывать выносливость в трёхраундовых боях, и совсем другое, когда этих раундов пять. В-третьих, Джека выпускают под едва ли не самого выносливого атлета. Вполне вероятно, что на фоне Белала Делла Маддалена не будет выглядеть идеально по кардио. Кроме того, у Джека страдает защита против тейкдаунов, а это Мухаммаду как раз и нужно. Он будет постоянно терзать соперника в партере, набирая очки.

При всём этом боксёрские навыки у Делла Маддалены отличные. И потрясти чемпиона ему по силам. Но вот нокаутировать — вряд ли. А по очкам в победу австралийца не верится совсем. Победой над Эдвардсом Мухаммад доказал, что вполне готов работать с ударниками. А Джек ко всему порой слишком авантюрен — застаивается, забывает о защите.

Нокаут Белалу совершенно не нужен, однако его выносливость и борьба позволят ему одержать победу и завоевать титул. Так что идеальная ставка на этот бой — победа Мухаммада по очкам за 2.08. А вообще, можно даже увеличить этот коэффициент и взять успех чемпиона единогласным решением за 2.45. Этот исход видится отличным вариантом.

Ставка: победа Мухаммада единогласным решением за 2.45.