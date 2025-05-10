Экспресс с коэффициентом 21.6: «Краснодар» оставит «Зенит» без подарка

А в Серии А «Лацио» и «Ювентус» спорят за Лигу чемпионов.

Великий праздник День Победы отгремел, но выходные продолжаются. Сегодня, 10 мая, можно будет посмотреть футбол на любой вкус: от отечественного до зарубежного. Собрали для вас экспресс на самые интригующие матчи.

Прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус»

Данная встреча будет интересна не только потому, что встречаются одни из самых ярких и сильных представителей чемпионата Италии. Дело в том, что конкретно эти представители на финише сезона спорят за оставшуюся путёвку в Лигу чемпионов. За три тура до конца «Ювентус» замыкал топ-4, а «Лацио» находился на шестой строчке, но у обоих накоплено по 63 очка.

Перед такой принципиальной игрой имеет смысл обратить внимание на результаты соперников. «Будё-Глимт» выбил «Лацио» из Лиги Европы, однако не выбил из колеи. В последних трёх встречах римский клуб добыл две победы при одной ничьей. Кроме того, в пользу римлян — домашняя арена. В пяти предыдущих матчах в Турине уступили, но в Риме выиграли трижды подряд.

Чем может парировать «Ювентус»? Да хотя бы собственной формой. В шести встречах под руководством Игора Тудора потерпел только одно поражение. Турнирная мотивация вынуждает оппонентов играть внимательно и не рисковать. Поэтому букмекеры логично не ждут высокой результативности. А мы бы не ждали, что будет определён победитель.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Зенит»

В апреле махачкалинское «Динамо» победило «Спартак» (2:1) и заставило сильно понервничать болельщиков «Краснодара» (2:3). Очень близки подопечные Хасанби Биджиева были к тому, чтобы отобрать очки у лидера. На встречи с соперниками из верхней части турнирной таблицы они настраиваются отменно, этого не отнять.

Дополнительными стимулами служат борьба за выживание и поддержка родных болельщиков. В качестве домашней команды махачкалинское «Динамо» проиграло только 5 из 13 матчей чемпионата России. И пропускает на своём поле реже, чем на выезде, и забивает чуть ли не в три раза чаще. Показатели если не внушительные, то как минимум примечательные.

Победа «Зениту» нужна любой ценой из-за чемпионской гонки, но одержать её — задача со звёздочкой. Дело не только в неуступчивости махачкалинского «Динамо». Во встрече предыдущего тура РПЛ с «Пари НН» получил травму Вендел. Скорее всего, в этом сезоне уже не сможет сыграть. Крайне болезненная потеря. Без него Сергей Семак как без рук. Можно рискнуть и подумать над 1Х.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»

Беспроигрышная серия московского ЦСКА в чемпионате России насчитывает 11 встреч, что является лучшим графиком в стране. Марко Николича признали лучшим тренером РПЛ по итогам апреля. Справедливо. Подопечные сербского специалиста поднялись на третью строчку в турнирной таблице первенства.

Однако лидеры «Краснодара», в частности Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, прямо сейчас в отличном тонусе. Не страшно, что не сможет помочь команде Витор Тормена. У армейцев ещё более важная кадровая потеря — Аббосбек Файзуллаев. Мурад Мусаев и Марко Николич, кстати, тоже дисквалифицированы. Ну и матч же нас ждёт!

Как бы там ни было, для краснодарцев предстоящая встреча — ключевой момент сезона. Если победят, сохранят отрыв от «Зенита», и уже вряд ли что-то им помешает стать чемпионами Российской Премьер-Лиги. Просто обязаны выступить с максимальной самоотдачей. Кровь из носу надо добыть три очка.

Экспресс на футбол 10 мая 2025 года

Ставка 1: ничья в матче «Лацио» — «Ювентус» за 3.20.

Ставка 2: «Динамо» не проиграет «Зениту» за 2.65.

Ставка 3: победа «Краснодара» над ЦСКА за 2.55.

Общий коэффициент 3.20 х 2.65 х 2.55 = 21.6.