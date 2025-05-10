Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Каролина — Вашингтон, третий матч, плей-офф НХЛ, 11 мая 2025, во сколько, где смотреть, трансляция, счёт, Кубок Стэнли

Овечкин освоился, сборная Канады доминирует: экспресс на хоккей
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на хоккей 10 мая 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
ЧМ-2025 стартовал, а «Вашингтон» привык к «Каролине» в плей-офф НХЛ.

Футбол — это, конечно, хорошо, но в мире хоккея тоже есть много чего занимательного. Сегодня, 10 мая, начинаем играми чемпионата мира по хоккею, а завтра, в ночь на 11 мая, продолжаем матчами Кубка Стэнли. С экспрессом на «Чемпионате» будет интереснее.

Прогноз на матч Словения — Канада

ЧМ-2025 . Группа A
10 мая 2025, суббота. 13:20 МСК
Словения
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Впервые за 10 лет за сборную Канады на чемпионате мира выступит звёзда НХЛ Сидни Кросби. Ранее он помог национальной команде выиграть Турнир четырёх наций. В четырёх матчах набрал пять очков. Во встрече со Швецией оформил хет-трик из результативных передач.

Также на ЧМ-2025 выступят завершивший карьеру 40-летний голкипер Марк-Андре Флёри и давний друг Сидни Кросби — Натан Маккиннон. С вратарской позицией и атакой всё вразумительно. За результативность и игру на ленточке можно не переживать. А вот защита выглядит ненадёжно.

Заключить пари на П2 + ТБ 7.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Вполне возможно, сборная Словении проявит характер и забросит пару шайб. Однако канадцы наверняка забьют в несколько раз больше. Разница в классе очень большая. Для Кросби и Маккиннона это должно быть так же легко, как семечки щёлкать.

Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон»

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон» одержал победу во втором домашнем матче с «Каролиной» и сравнял счёт в серии (1-1). На этот раз столичный клуб показал более содержательный хоккей, чаще попадал в створ ворот, за что был вознаграждён. Главный тренер соперника отметил, что его команда, хотя и находилась в игре, на сей раз выступила хуже. И это факт.

«Столичные» наверняка на кураже после победы. Свои шансы будут караулить и пытаться использовать. С другой стороны, «Каролина» во время регулярки была одной из лучших в домашних встречах. А поэтому, кто выиграет третий матч, однозначно сказать нельзя. Скорее всего, мы снова увидим достаточно близкий и напряжённый хоккей.

Зато у серии есть тенденция к невысокой результативности. И этим надо пользоваться. В первой встрече в основное время соперники сподобились всего на два гола, во второй — на четыре. Хоккеисты «Каролины» вообще заблокировали 32 и 33 броска соответственно. Есть все основания полагать, что продолжат в том же духе. А букмекеры продолжают ждать голевой парад.

Экспресс на хоккей 10 мая 2025 года

Ставка 1: победа сборной Канады + тотал 7.5 шайбы за 2.16.

Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.

Общий коэффициент: 2.16 х 2.00 = 4.32.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android