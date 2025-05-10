Овечкин освоился, сборная Канады доминирует: экспресс на хоккей

Футбол — это, конечно, хорошо, но в мире хоккея тоже есть много чего занимательного. Сегодня, 10 мая, начинаем играми чемпионата мира по хоккею, а завтра, в ночь на 11 мая, продолжаем матчами Кубка Стэнли. С экспрессом на «Чемпионате» будет интереснее.

Прогноз на матч Словения — Канада

Впервые за 10 лет за сборную Канады на чемпионате мира выступит звёзда НХЛ Сидни Кросби. Ранее он помог национальной команде выиграть Турнир четырёх наций. В четырёх матчах набрал пять очков. Во встрече со Швецией оформил хет-трик из результативных передач.

Также на ЧМ-2025 выступят завершивший карьеру 40-летний голкипер Марк-Андре Флёри и давний друг Сидни Кросби — Натан Маккиннон. С вратарской позицией и атакой всё вразумительно. За результативность и игру на ленточке можно не переживать. А вот защита выглядит ненадёжно.

Заключить пари на П2 + ТБ 7.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Вполне возможно, сборная Словении проявит характер и забросит пару шайб. Однако канадцы наверняка забьют в несколько раз больше. Разница в классе очень большая. Для Кросби и Маккиннона это должно быть так же легко, как семечки щёлкать.

Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон»

«Вашингтон» одержал победу во втором домашнем матче с «Каролиной» и сравнял счёт в серии (1-1). На этот раз столичный клуб показал более содержательный хоккей, чаще попадал в створ ворот, за что был вознаграждён. Главный тренер соперника отметил, что его команда, хотя и находилась в игре, на сей раз выступила хуже. И это факт.

«Столичные» наверняка на кураже после победы. Свои шансы будут караулить и пытаться использовать. С другой стороны, «Каролина» во время регулярки была одной из лучших в домашних встречах. А поэтому, кто выиграет третий матч, однозначно сказать нельзя. Скорее всего, мы снова увидим достаточно близкий и напряжённый хоккей.

Зато у серии есть тенденция к невысокой результативности. И этим надо пользоваться. В первой встрече в основное время соперники сподобились всего на два гола, во второй — на четыре. Хоккеисты «Каролины» вообще заблокировали 32 и 33 броска соответственно. Есть все основания полагать, что продолжат в том же духе. А букмекеры продолжают ждать голевой парад.

Экспресс на хоккей 10 мая 2025 года

Ставка 1: победа сборной Канады + тотал 7.5 шайбы за 2.16.

Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.00.

Общий коэффициент: 2.16 х 2.00 = 4.32.