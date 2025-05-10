Контрольный в голову. «Барселона» обыграет «Реал» в четвёртый раз

11 мая, в воскресенье, в матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» примет «Реал». «Эль класико» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск. Встреча крайне принципиальная.

Коэффициенты на матч Примеры «Барселона» — «Реал» 11 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.95, что равно приблизительно 51% вероятности. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.31.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (11.05.2025)

Все три официальные очные встречи в текущем сезоне выиграла «Барселона». Дважды победила разгромно. Ханс-Дитер Флик поставил команде футбол отменного качества. Динамичный, результативный и весьма плодотворный. Подопечные немецкого тренера близки к тому, чтобы взять внутренний требл.

Каталонцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. Отрыв от «Реала» составляет четыре очка. Вот она, главная кульминация текущего розыгрыша чемпионата Испании. Мадридцы готовы на всё, лишь бы помешать «Барселоне» выиграть третий внутренний трофей в этом году. Однако у них мало что получается.

Карло Анчелотти не в силах кардинально повлиять на ситуацию. По причине травм из строя выбыла чуть ли не половина основного состава. Опустошённость обороны, плохой контроль мяча, безыдейность и нестабильность в атаке — всё это поставило под удар работу итальянского специалиста в клубе.

Мадридцы пытаются вывезти на характере, но безуспешно. Получается побеждать только середняков и аутсайдеров. В больших матчах, в частности в «эль класико», наличия одних только волевых качеств мало. У «Барселоны» же есть всё: и чемпионский дух, и отменное командное взаимодействие.

Каталонцы могли бы попробовать оформить квадрупл, если бы не вылетели из Лиги чемпионов, досадно уступив в ответной полуфинальной встрече «Интеру». Вешать нос нельзя. Необходимо взять себя в руки и обыграть «Реал». В противном случае есть риск и внутренний требл упустить. Впрочем, вряд ли это случится.

«Барселона» гораздо стабильнее, лучше играет и куда меньше ослаблена кадровыми потерями. Кстати, в «эль класико» очень хочет выступить Роберт Левандовски. Поляк не смог провести полный матч с «Интером», но горит желанием выйти на поле в воскресенье. В его планы не входит уступать Килиану Мбаппе звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.95.