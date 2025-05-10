Борьба за «Золотой мяч»: Салах повысит ставки в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»

После Лиги чемпионов у «канониров» не осталось сил.

11 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 11 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно примерно 48% вероятности. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» (11.05.2025)

В матче предыдущего тура чемпионата Англии «Ливерпуль» уступил на выезде «Челси» (1:3). Для подопечных Арне Слота встреча стала первой после досрочной победы в АПЛ. Нидерландский специалист прибег к ротации. Начал подготовку команды к следующему сезону.

В предстоящем матче экспериментов должно быть меньше. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд». У мерсисайдцев будет мотивация порадовать болельщиков в первом домашнем матче в качестве чемпиона Англии. На своём поле в этом сезоне АПЛ они только три раза потеряли очки (одно поражение и два мирных исхода).

В первом круге «красные» избежали поражения в очной встрече, сравняв счёт на 81-й минуте. Сделал это лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Египтянин входит в число претендентов на «Золотой мяч». В 35 играх АПЛ забил 28 голов и отдал 18 результативных передач. Намерен сделать свою статистику ещё более впечатляющей, дабы повысить шансы на победу в номинации.

У «Арсенала» стимул другого характера. Из-за поражения во встрече последнего тура первенства от «Борнмута» (1:2) отрыв от «Манчестер Сити» сократился до трёх очков. «Горожане» норовят отобрать у подопечных Микеля Артеты серебряные медали чемпионата Англии. Естественно, этого допустить нельзя.

На днях «канониры» отдали все силы в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2). Местами смотрелись здорово. Действительно старались и выкладывались до предела возможностей. Однако избежать вылета из самого престижного клубного международного турнира это не помогло.

К встрече с «Ливерпулем» лондонцы подходят психологически подавленными и с крайне низким уровнем заряда. Даже если соберут волю в кулак и выступят качественно, вряд ли отнимут очки у домашней команды. У мерсисайдцев лучше заряженность на результат.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.05.