Московское дерби во всей красе. Зачем смотреть матч «Динамо» — «Спартак»?

11 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» примет «Спартак». Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Это шестое дерби в сезоне, с учётом Зимнего кубка РПЛ.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Москва — «Спартак» 11 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 40% вероятности. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Динамо» Москва — «Спартак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Москва — «Спартак» (11.05.2025)

Отставка Марцела Лички растормошила московское «Динамо». В первом матче без чешского специалиста оно победило на выезде «Крылья Советов» (3:1). Два мяча бело-голубые забили в меньшинстве. Могли и ещё парочку соорудить, однако немного подвело завершение. В любом случае результат отличный.

Главным героем встречи с самарцами стал Ярослав Гладышев. Он оформил дубль и записал на свой счёт голевую передачу. Нападающий набрал превосходную форму. Отличился в каждом из четырёх последних матчей чемпионата России (суммарно наклепал шесть мячей). Должен быть сейчас в хорошем настроении.

С результативностью у «Динамо» полный порядок. Однако команда нестабильна из-за несогласованности в защите. В 38 встречах забила 78 мячей, а пропустила — 50. Из-за проблем оборонительного плана занимает пятое место в турнирной таблице первенства и вылетело из Кубка России, уступив как раз «Спартаку» (1:2).

Как раз после поражения от «народной команды» Марцел Личка был выдворен из клуба. Бело-голубые непременно настроены отомстить. И за поражение, и за тренера. Однако «Спартак» тоже будет хорошо подготовлен морально. Разве может быть иначе? Это же московское дерби!

После зимнего перерыва результативность подопечных Деяна Станковича снизилась. Участились случаи потери очков. Красно-белые выиграли только три из восьми предыдущих матчей чемпионата России. В последних двух уступили ЦСКА (1:2) и не смогли победить замыкающий турнирную таблицу «Факел» (0:0).

Результаты и качество игры «Спартака» заметно ухудшились. Однако «Динамо» же получилось победить. Вот что значит правильный настрой. Красно-белые спустились на четвёртое место в турнирной таблице первенства. Дополнительная мотивация на предстоящую встречу — закончить сезон в призёрах. Для этого надо обязательно выигрывать.

Выявить фаворита при таком раскладе невозможно. Однако так и напрашивается ставка на ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Три последних очных матча завершились именно так. У соперников имеется крен в атаку и не всегда качественно отыгрывает оборона. Хорошие предпосылки для интересного результативного дерби. После такого отпадает вопрос: зачем смотреть встречу.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.96.