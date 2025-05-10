Бобровский и Маршан затянут серию. Прогноз на матч «Флорида» — «Торонто»

Борьба за Кубок Стэнли продолжается. В понедельник, 12 мая, на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в Санрайз (США) состоится четвёртый матч серии «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» в 1/4 финала плей-офф НХЛ. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:30 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Торонто» 12 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Флориды Пантерз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа «Торонто Мэйпл Лифс» по итогам трёх периодов оценивается в 3.40.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.50. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в четвёртой встрече серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.90.

Прогноз на четвёртый матч Кубка Стэнли «Флорида» — «Торонто» (12.05.2025)

Пока что серия между «Флоридой» и «Торонто» в четвертьфинале Кубка Стэнли получается достаточно близкой, напряжённой, но весьма результативной и весёлой. После двух проигранных выездных встреч в Торонто — со счётом 4:5 и 3:4 соответственно — «Пантерз» вернулись на домашний стадион «Амерант Банк Арена» и сократили отставание.

В третьем матче американская команда одержала победу со счётом 5:4. Правда, успех удалось добыть лишь за пределами основного времени. На 76-й минуте шайбу забросил Брэд Маршан, записав таким образом себе в актив восьмое результативное действие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. А одним из ассистентов стал россиянин Дмитрий Куликов.

Другой россиянин в составе «Флориды» — вратарь Сергей Бобровский — за три игры с «Торонто» пропустил уже 13 шайб, однако прочно занимает место в основе. Несмотря на то что серия получается богатой на голы, тренерский штаб едва ли станет что-то менять. После прошлого матча понятно, что усилий атакующей линии всё же хватает для успеха.

Вместе с тем данная серия обещает получиться совсем затяжной. Дело в том, что «Флорида» в последнее время очень хорошо проводит домашние встречи конкретно с «Торонто». За два года соперники встретились в США теперь уже семь раз, и в шести случаях победителями выходили «Пантерз». Есть основания полагать, что сумеют закрепить свой успех.

По серии с «Оттавой» сложилось впечатление, что «Мэйпл Лифс» довольно тяжело даются выездные матчи в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Если во время регулярки они были одними из лучших по числу набранных очков в гостях, то из трёх выездных встреч с достаточно скромными «Сенаторз» выиграли в основное время только одну при одном поражении.

«Флорида» является действующим чемпионом, она в принципе сильнее. Плюс наверняка мобилизует силы после недавней победы. Скорее всего, соперники продолжат показывать результативный хоккей, однако «Пантерз» должны снова выиграть и восстановить баланс в серии. Счёт предстоящего матча может быть в районе 4:3. Вероятно, даже по итогам овертайма.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы + «Флорида» не проиграет «Торонто» за 1.85.