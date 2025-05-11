«Пари НН» — «Крылья Советов». Гончаренко — опять на грани

Пока что клуб в зоне стыков, но запас очков уменьшается.

12 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Пари Нижний Новгород» примет «Крылья Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. В Российской Премьер-Лиге наступает решающий отрезок.

Коэффициенты на матч РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов» 12 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Пари НН» предлагается с коэффициентом 2.65, что составляет примерно 37% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Пари НН» — «Крылья Советов» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч чемпионата России «Пари НН» — «Крылья Советов» (12.05.2025)

Борьба за выживание — сильный стимул, но «Пари Нижний Новгород» к нему невосприимчив. Подопечные Виктора Гончаренко проиграли 9 из 13 последних матчей чемпионата России. Спустились на 14-е место в турнирной таблице. Такими темпами дело дойдёт до прямого вылета в Первую лигу.

Идеи Виктора Гончаренко не работают. Практически всё время подопечные белорусского наставника играют вторым номером. Плохо контролируют мяч. Совершают много ошибок. Изредка создают опасные моменты на контратаках. Забивает в лиге реже них только замыкающий турнирную таблицу «Факел».

Немного собраннее и организованнее нижегородцы выступают в качестве домашней команды. Оно и понятно. Поддержка родных болельщиков предъявляет требование играть лучше, с большим рвением цепляться за очки. Однако и её чаще всего оказывается недостаточно. «Пари НН» выиграл только 3 из 13 матчей РПЛ на своём поле.

У самарцев дела идут повеселее. После зимнего перерыва ходили слухи об отставке Игоря Осинькина. Не без труда, но всё же опытный тренер исправил ситуацию. Его подопечные проиграли только одну из шести предыдущих встреч первенства. Поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Не последнюю роль в улучшении результатов сыграло возвращение Антона Зиньковского (аренда до конца сезона). Состав «Крыльев Советов» становится всё ближе к тому, который был бы без продажи ключевых игроков. Ещё бы Максима Глушенкова и Никиту Салтыкова обратно. Да только кто ж их отдаст?

Впрочем, и без этого в атаке Иван Сергеев справляется весьма неплохо. Лидер самарцев забил в пяти из шести последних матчей первенства. Не отличился во встрече с московским «Динамо» (1:3). Опасность таится в том, что поражение от бело-голубых может выбить подопечных Осинькина из колеи. Негативно сказаться на их уверенности.

Но, как ни посмотри, «Крылья Советов» — фаворит. Временами самарцам не хватает слаженности в оборонительных действиях. Однако в целом они показывают куда более зрелый и качественный футбол, нежели нижегородцы. Гораздо чаще создают моменты, больше забивают, лучше цепляются за очки. Зацепятся в этот раз сразу за три.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.65.