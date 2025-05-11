«Эль класико» в Ла Лиге и московское дерби в РПЛ: экспресс с коэффициентом 7.83

Сегодня, 11 мая, заканчиваются эти выходные, но не спешите расстраиваться. В клубном европейском футболе столько классных матчей, что скучать будет просто некогда. Собрали самые сочные для вас в один экспресс. Смотрим!

Прогноз на матч «Барселона» — «Реал»

Все три официальные очные встречи в текущем сезоне выиграла «Барселона». Дважды победила разгромно. Ханс-Дитер Флик поставил команде футбол отменного качества. Динамичный, результативный и весьма плодотворный. Подопечные немецкого тренера близки к тому, чтобы взять внутренний требл.

Карло Анчелотти не в силах кардинально повлиять на ситуацию. По причине травм из строя выбыла чуть ли не половина основного состава. Опустошённость обороны, плохой контроль мяча, безыдейность и нестабильность в атаке — всё это поставило под удар работу итальянского специалиста в клубе.

Мадридцы пытаются вывезти на характере, но безуспешно. Получается побеждать только середняков и аутсайдеров. В больших матчах, в частности в «эль класико», наличия одних только волевых качеств мало. «Барселона» гораздо стабильнее, лучше играет и куда меньше ослаблена кадровыми потерями.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

В матче предыдущего тура чемпионата Англии «Ливерпуль» уступил на выезде «Челси» (1:3). Для подопечных Арне Слота встреча стала первой после досрочной победы в АПЛ. Нидерландский специалист прибег к ротации. Начал подготовку команды к следующему сезону. В предстоящем матче экспериментов должно быть меньше. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд».

У «Арсенала» стимул другого характера. Из-за поражения в игре последнего тура первенства от «Борнмута» (1:2) отрыв от «Манчестер Сити» сократился до трёх очков. «Горожане» норовят отобрать у подопечных Микеля Артеты серебряные медали чемпионата Англии. Естественно, этого допустить нельзя. Однако на днях «канониры» отдали все силы в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

К встрече с «Ливерпулем» лондонцы подходят психологически подавленными и с крайне низким уровнем заряда. Даже если соберут волю в кулак и выступят качественно, вряд ли отнимут очки у домашней команды. У мерсисайдцев должна быть лучше заряженность на результат.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак»

С результативностью у «Динамо» полный порядок. Но команда нестабильна из-за несогласованности в защите. В 38 встречах забила 78 мячей, а пропустила — 50. Из-за проблем оборонительного плана занимает пятое место в турнирной таблице первенства и вылетело из Кубка России, уступив как раз «Спартаку» (1:2).

Именно после поражения от «народной команды» Марцел Личка был выдворен из клуба. Бело-голубые непременно настроены отомстить. И за поражение, и за тренера. Однако «Спартак» тоже будет хорошо подготовлен морально. Разве может быть иначе? Это же московское дерби!

Результаты и качество игры «Спартака» заметно ухудшились. Но «Динамо» же получилось победить. Вот что значит правильный настрой. Выявить фаворита при таком раскладе невозможно. Однако так и напрашивается ставка на ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Три последних очных матча завершились именно так. У соперников имеется крен в атаку и не всегда качественно отыгрывает оборона.

Экспресс на футбол 11 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Барселоны» в «эль класико» за 1.95.

победа «Барселоны» в «эль класико» за 1.95. Ставка 2: победа «Ливерпуля» над «Арсеналом» за 2.05.

победа «Ливерпуля» над «Арсеналом» за 2.05. Ставка 3: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Динамо» — «Спартак» за 1.96.

Общий коэффициент: 1.95 х 2.05 х 1.96 = 7.83.