Маршан тянет «Флориду», а «Даллас» и «Виннипег» здесь надолго: экспресс на Кубок Стэнли

Сегодня, 11 мая, помимо ярких футбольных матчей, проводятся и хоккейные встречи в различных турнирах. Отдельного внимания заслуживают четвертьфиналы плей-офф НХЛ, где матчи пройдут в ночь на 12 мая.

Прогноз на матч «Даллас» — «Виннипег»

Начав серию с выездной победы, «Даллас Старз» проиграл «Виннипег Джетс» во втором матче. Причём уступил всухую — со счётом 0:4. Таким образом, «Виннипег» напомнил, кто всё-таки стал лучшим в регулярном чемпионате НХЛ. Кроме того, это намёк на то, что данное противостояние может затянуться.

В первом раунде Кубка Стэнли и «Старз», и «Джетс» демонстрировали результативный хоккей. Бывало, что «Старз» обыграют «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:2, а от «Джетс» достанется «Сент-Луису» — 5:3. Однако очная серия «Старз» и «Джетс» пока получается достаточно лаконичной: девять шайб на двоих за две игры.

И причина здесь историческая. «Даллас» и «Виннипег» в очных встречах не могут забросить на двоих больше пяти шайб с ноября 2022 года. Это уже приличный срок. И, судя по нынешним играм, предпосылок к изменению не видно. В общем, берём «низ» по голам.

Прогноз на матч «Флорида» — «Торонто»

В третьем матче американская команда одержала победу со счётом 5:4. Правда, успех удалось добыть лишь за пределами основного времени. На 76-й минуте шайбу забросил Брэд Маршан, записав таким образом себе в актив восьмое результативное действие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ.

Вместе с тем данная серия обещает получиться совсем затяжной. Дело в том, что «Флорида» в последнее время очень хорошо проводит домашние встречи конкретно с «Торонто». За два года соперники встретились в США теперь уже семь раз, и в шести случаях победителями выходили «Пантерз».

По серии с «Оттавой» сложилось впечатление, что «Мэйпл Лифс» довольно тяжело даются выездные матчи в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Если во время регулярки они были одними из лучших по числу набранных очков в гостях, то из трёх выездных встреч с достаточно скромными «Сенаторз» выиграли в основное время только одну при одном поражении. «Флорида» же является действующим чемпионом, она в принципе сильнее.

Экспресс на плей-офф НХЛ 11 мая 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.90.

тотал меньше 5.5 шайбы за 1.90. Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы + «Флорида» не проиграет «Торонто» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.85 = 3.51.