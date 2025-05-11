«Аталанта» — «Рома». Раньери и Шомуродов кошмарят Серию А

На лопатках уже «Интер» и многие другие. Бергамаски — следующие!

12 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» примет «Рому». Встреча пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Главный судья — Симоне Содза.

Коэффициенты на матч Серии А «Аталанта» — «Рома» 12 мая 2025 года

Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 4.20. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Аталанта» — «Рома» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на матч 36-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Рома» (12.05.2025)

В первых двух матчах под руководством Клаудио Раньери «Рома» уступила лидирующему «Наполи» (0:1) и как раз «Аталанте» (0:2). Уже тогда проглядывались положительные изменения в игре «волчицы». Сейчас у неё вообще не видно ни одного слабого места.

Беспроигрышная серия «джаллоросси» в чемпионате Италии насчитывает 19 встреч. В последних двух турах победили «Интер» (1:0) и «Фиорентину» (1:0). Для «нерадзурри» поражение может даже стать ключевым моментом в борьбе за скудетто. «Наполи» ушёл в отрыв на три очка.

Римляне показывают бесподобный командный футбол. Практически безупречно обороняются. А как здорово комбинируют! Смотреть — одно удовольствие. Победный гол в ворота «лилий» — красота. Соорудили его Лоренцо Пеллегрини, Эльдор Шомуродов и Артём Довбик. Какая же волшебная «химия» выработалась между футболистами «Ромы». Понимают друг друга с полуслова.

А вот «Аталанта» куда интереснее смотрелась в первом круге. Даже какое-то время шла на равных с «Наполи» и «Интером». Но на всю дистанцию сил не хватило. Бергамаски выиграли только 7 из 18 последних матчей чемпионата Италии. Уступили «Интеру» (0:2), «Фиорентине» (0:1) и «Лацио» (0:1).

Джан Пьеро Гасперини ставит «Аталанте» симпатичный атакующий футбол. Когда бергамаски в отличном тонусе и не испытывают проблем с завершением, соперникам не позавидуешь. В последнее время игра у них вроде бы идёт, но немало ошибок и реализация хромает. Подавляющая часть ударов в створ приходится прямо в голкиперов.

«Аталанта» — сильная команда. Однако сейчас «Рома» выглядит сильнее. Из середины турнирной таблицы римляне поднялись в зону Лиги чемпионов. Предстоящий матч имеет для них безмерно большое значение, ведь у «Ювентуса» и «Лацио» столько же очков. Победа над «богиней» значительно увеличит шансы на получение путёвки в самый престижный международный клубный турнир.

Римляне готовы из кожи вон вылезти ради выхода в Лигу чемпионов. А вот у бергамасков есть шанс на ошибку. Заключить пари на победу гостей можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Хозяева тоже мотивированы желанием финишировать в топ-4, но у них имеется запас. Отрыв от преследователей составлял пять очков перед 36-м туром.

Ставка: победа «Ромы» за 4.20.