Экспресс на воскресенье: последнее дело Анчелотти, первое дерби Гусева

В воскресенье, 11 мая, пройдут сразу несколько интересных футбольных матчей. В Испании — развязка чемпионской гонки — «эль класико» «Барселона» — «Реал». В Москве — не менее принципиальное противостояние «Спартака» и «Динамо», а в Англии «Ньюкасл» и «Челси» сойдутся в гонке за место в зоне Лиги чемпионов. Предлагаем ознакомиться с экспрессом на главные встречи дня.

Прогноз на матч «Барселона» — «Реал»

«Барселона» за четыре тура до конца чемпионата Испании опережает «Реал» на четыре очка. Последний шанс «Королевского клуба» зацепиться за титул. И момент очень удачный! Во-первых, это будет прощание с Карло Анчелотти, тренер должен покинуть команду после матча. Во-вторых, каталонцы на неделе отбегали 120 минут во встрече с «Интером» в Лиге чемпионов. Да ещё и уступили, потратив кучу физических сил и эмоций.

Да, «Барселона» играет дома и выглядит стабильнее в последнее время, но наверняка «галактикос» постараются достойно попрощаться со своим легендарным наставником. Да и борьба за чемпионство не закончена. Поставить на то, что «Реал» не проиграет, можно в БК «Леон» с коэффициентом 1.89.

Прогноз на матч «Динамо» — «Спартак»

Ещё пару туров назад казалось, что для «Динамо» сезон закончен, однако сейчас у бело-голубых есть все шансы залезть в призовую тройку. От «Спартака» отставание одно очко, а от ЦСКА — два. И впереди очная встреча с красно-белыми.

Исполняющий обязанности главного тренера динамовцев Ролан Гусев начал настраивать команду на дерби сразу же после окончания предыдущего матча. Без сомнения, бело-голубые будут лезть вон из кожи. А вот у «Спартака» в приоритете Кубок России. Нет, конечно, дерби есть дерби, да и на призовую тройку есть шансы, но главная цель команды Деяна Станковича в нынешнем сезоне — трофей, а шансы остались только на Кубок.

В сложившейся ситуации логично поставить на то, что мотивированное «Динамо» не проиграет. И обе забьют — и те, и другие куда лучше выглядят в атаке, нежели в обороне. В линии БК «Леон» данный исход идёт с коэффициентом 2.30.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Челси»

В АПЛ дело тоже движется к развязке. Чемпион уже ясен — «Ливерпуль» — а вот за места в зоне Лиги чемпионов идёт нешуточная борьба. У «Ньюкасла» и «Челси» по 63 очка, это четвёртая и пятая строчки за три тура до финиша. Идущий вторым «Арсенал» в четырёх очках, достать будет сложно, однако даже с «Манчестер Сити» потягаться можно, у команды Гвардиолы лишь на одно очко больше. Ну и, конечно, нужно разобраться между собой.

У «Челси» серия из пяти побед во всех турнирах, а «Ньюкасл» выиграл четыре своих последних домашних матча, причём три — с крупным счётом. Но «Челси» очень мотивирован и в хорошей форме. Не будем угадывать победителя и поставим на ТБ 2.5 гола. Команды много забивают в последнее время. В БК «Леон» такое пари оценивается котировкой 1.59.

Экспресс на сегодня:

1. «Реал» не проиграет «Барселоне» за 1.89.

2. «Динамо» не проиграет «Спартаку» и обе забьют за 2.30.

3. ТБ 2.5 гола в матче «Ньюкасл» — «Челси» за 1.59.

Общий коэффициент: 1.89 х 2.30 х 1.59 = 6.91.

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