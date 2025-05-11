«Венеция» — «Фиорентина». Аутсайдер оставит де Хеа без еврокубков

12 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Венеция» примет «Фиорентину». Встреча пройдёт на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции, стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Венеция» — «Фиорентина» 12 мая 2025 года

Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фиорентины» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно приблизительно 37% вероятности. Победа «Венеции» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Венеция» — «Фиорентина» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч 36-го тура чемпионата Италии «Венеция» — «Фиорентина» (12.05.2025)

«Венеция» предпринимает попытки избежать вылета в Серию В. Проиграла только 2 из 10 предыдущих матчей чемпионата Италии. Уступила «Болонье» (0:1) и раздухарившемуся «Милану» (0:2). Сократила отставание от располагающегося на спасительном 17-м месте «Лечче» до одного очка. Шансы ещё есть.

Команда Эусебио Ди Франческо предельно тщательно отрабатывает в обороне. В последних 10 встречах Серии А пропустила всего-навсего восемь мячей. Умудрилась отобрать очки у «Лацио» (0:0), «Аталанты» (0:0) и лидирующего «Наполи» (0:0). Что-то подсказывает, что и в этот раз успешно высушит игру.

«Фиорентина» выдала шестиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии, но затем последовали поражение от «Ромы» (0:1) и обидный вылет из Лиги конференций. Шансы флорентийцев добыть путёвку в еврокубки заметно снизились. Они спустились на девятое место в турнирной таблице. Обидно за экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, который проводит отличный сезон.

Победа в предстоящем матче нужна «Фиорентине» как воздух, однако соперник крайне неудобный. Да ещё и выступать придётся на выезде. А флорентийцы выиграли только одну из четырёх последних очных встреч. Победили в качестве домашней команды. Заключить пари на 1Х + ТМ 3.5 мяча предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

«Венеция» подходит к встрече отдохнувшей и отлично подготовленной. У Ди Франческо было больше недели на изучение слабых мест соперника. Дополнительный заряд энергии должна дать поддержка болельщиков, которые придут поддержать любимую команду на «Пьерлуиджи Пенцо».

«Фиорентина» сначала оставила много сил в матче с «Ромой», а затем была оконательно добита в ответной встрече с «Бетисом» в еврокубках, затянувшейся на 120 минут. Раз «Венеция» сумела сдержать натиск «Наполи», «Лацио» и «Аталанты», то обезвредить уставшую атаку флорентийцев не должно составить труда.

Ставка: «Венеция» не проиграет «Фиорентине» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.