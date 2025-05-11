Система даст результат. Чего ждать от финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор»

Сезон КХЛ движется к логическому завершению. Собственно, осталось ответить на один вопрос — кто станет обладателем Кубка Гагарина? И претендентов осталось всего два — ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Уже 13 мая они начнут выяснять отношения. Изучаем прогнозы букмекеров и разбираемся, кто фаворит.

Букмекеры считают фаворитом ярославский клуб. На чемпионство «Локомотива» дают коэффициент 1.38, а на челябинцев дают 3.05. Основной тотал на число матчей в серии установлен на отметке в 5.5. Если игр будет шесть или семь, сыграет коэффициент 1.62, а на то, что всё завершится в четырёх или пяти встречах, можно поставить за 2.15.

Почему «Локомотив» фаворит — понятно. Команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Гагарина, в этом году уверенно выиграла регулярный чемпионат, да и через плей-офф шла уверенно. Да, была семиматчевая серия с «Авангардом», но омичи, если бы не завалили старт сезона, однозначно были бы выше в посеве. И, кто знает, может быть сейчас играли бы с ярославцами в финале.

Игорь Никитин идёт по проторённой дорожке. В ЦСКА он тоже начал с поражения в финале, а затем на следующий сезон взял Кубок Гагарина. В Ярославле он готов повторить этот результат. Кстати, первый аргумент за «Локомотив» — в истории КХЛ, если команда два года подряд выходила в финал, то всегда хотя бы раз выигрывала.

Про козыри ярославцев говорили уже очень много раз. Системность, игровая дисциплина, классный вратарь. Это реально команда без слабых мест. Неплохое большинство, хорошее меньшинство. Высокий уровень хоккеистов, стабильность. Однако есть и свои минусы. Во-первых, иногда кажется, что команда не включает максимальные скорости, пока не запахнет жареным. Тот же полуфинал с «Салаватом» — яркий пример. В финале такое может не сработать. А ещё «Локомотив» не показывает своего умения переворачивать матчи. Если всё получается — этот поезд не остановить. Когда начинаются проблемы — системность зачастую превращается в прямолинейность.

«Трактор» на фоне ярославского клуба — команда более яркая. Много креатива в атаке, шикарные волевые качества. Отыграть две-три шайбы по ходу встречи? Легко! Команда Бенуа Гру показывала этот фокус не один раз. Действительно весёлый коллектив, который влюбляет в себя болельщиков.

Но ведь это и проблема! Когда команда в плей-офф раз за разом позволяет соперникам повести в две, три и даже четыре шайбы, это говорит о проблемах в обороне. Да и Зак Фукале на последнем рубеже то божит, то проваливается. Каким будет «Трактор» в финале — вот главный вопрос.

Как показывает практика, в финалах дисциплина важнее. «Локомотив» выглядит более сбалансированным и готовым к решающим встречам в сравнении с челябинцами. Поэтому мы поставим на успех команды Игоря Никитина. Коэффициент низковат, 1.38. В таком случае возьмём успех ярославцев и ТБ 4.5 матча в серии. Одну игру «Трактору» зацепить более чем по силам, да и два подряд «сухих» финала — это слишком даже по теории вероятности. Котировка 1.62 тоже не самая высокая, зато надёжная!

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 4.5 матча в серии за 1.62.