Экспресс с коэффициентом 21.3: «Рома» подчиняет Италию, а «Пари НН» готовится к вылету

Выходные получились насыщенными, однако кое-кто ещё свои матчи не провёл. Сегодня, 12 мая, закрываем программу уикенда. Собрали для вас самые интересные футбольные события и объединили в один экспресс.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Рома»

Римляне показывают бесподобный командный футбол. Практически безупречно обороняются. А как здорово комбинируют! Смотреть — одно удовольствие. Победный гол в ворота «лилий» — красота. Соорудили его Лоренцо Пеллегрини, Эльдор Шомуродов и Артём Довбик. Какая же волшебная «химия» выработалась между футболистами «Ромы». Понимают друг друга с полуслова.

А вот «Аталанта» куда интереснее смотрелась в первом круге. Даже какое-то время шла на равных с «Наполи» и «Интером». Но на всю дистанцию сил не хватило. Бергамаски выиграли только 7 из 18 последних матчей чемпионата Италии. Уступили «Интеру» (0:2), «Фиорентине» (0:1) и «Лацио» (0:1).

«Аталанта» — сильная команда. Однако сейчас «Рома» выглядит сильнее. Она готова из кожи вон вылезти ради выхода в Лигу чемпионов. А вот у бергамасков есть право на ошибку. Заключить пари на победу гостей можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Хозяева тоже мотивированы желанием финишировать в топ-4, но у них имеется запас. Отрыв от преследователей составлял пять очков перед 36-м туром.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Крылья Советов»

Борьба за выживание — сильный стимул, но «Пари Нижний Новгород» к нему невосприимчив. Подопечные Виктора Гончаренко проиграли 9 из 13 последних матчей чемпионата России. Опустились на 14-е место в турнирной таблице. Такими темпами дело дойдёт до прямого вылета в Первую лигу.

Идеи Виктора Гончаренко не работают. Практически всё время подопечные белорусского наставника играют вторым номером. Плохо контролируют мяч. Совершают много ошибок. Изредка создают опасные моменты на контратаках. Забивает в лиге реже них только замыкающий турнирную таблицу «Факел».

У самарцев дела идут повеселее. После зимнего перерыва ходили слухи об отставке Игоря Осинькина. Не без труда, но всё же опытный тренер исправил ситуацию. Его подопечные проиграли только одну из шести предыдущих встреч первенства. Поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Как ни посмотри, «Крылья Советов» — фаворит сейчас.

Прогноз на матч «Венеция» — «Фиорентина»

«Венеция» предпринимает попытки избежать вылета в Серию В. Проиграла только 2 из 10 предыдущих матчей чемпионата Италии. Уступила «Болонье» (0:1) и раздухарившемуся «Милану» (0:2). Команда Эусебио Ди Франческо предельно тщательно отрабатывает в обороне. В последних 10 встречах Серии А пропустила всего-навсего восемь мячей.

«Фиорентина» выдала шестиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии, но затем последовали поражение от «Ромы» (0:1) и обидный вылет из Лиги конференций. Шансы флорентийцев добыть путёвку в еврокубки заметно снизились. Они опустились на девятое место в турнирной таблице. Обидно за экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, который проводит отличный сезон.

Победа в предстоящем матче нужна «Фиорентине» как воздух, однако соперник крайне неудобный. Да ещё и выступать придётся на выезде. А флорентийцы выиграли только одну из четырёх последних очных встреч. Победили дома. Заключить пари на 1Х + ТМ 3.5 мяча предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. «Венеция» подходит ко встрече отдохнувшей и отлично подготовленной, а гости — уставшими.

Экспресс на футбол 12 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Ромы» в матче с «Аталантой» за 4.20.

победа «Ромы» в матче с «Аталантой» за 4.20. Ставка 2: победа «Крыльев Советов» в матче с «Пари НН» за 2.65.

победа «Крыльев Советов» в матче с «Пари НН» за 2.65. Ставка 3: «Венеция» не проиграет «Фиорентине» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.

Общий коэффициент: 4.20 х 2.65 х 1.92 = 21.3.