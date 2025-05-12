«Локомотив» — «Трактор», первый матч. Ну, поехали!

Радулов и Шабанов позаботятся о том, чтобы серия получилась результативной.

13 мая состоится первый матч финала Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» примет «Трактор». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» 13 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.94, что составляет примерно 51% вероятности. Победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.50. Поставить на ничью можно за 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что первая встреча серии «Локомотив» — «Трактор» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.86, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.95. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 20.0.

Прогноз на первый матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Трактор» Челябинск (13.05.2025)

Никаких эмоций, только сухой расчёт. Такое впечатление складывается о выигравшем регулярный чемпионат КХЛ «Локомотиве». Команда лучше всех в лиге играет вторым номером, предельно внимательно и слаженно обороняется и очень любит ловить соперников на ошибках. Просто машина для завоевания кубков какая-то.

Разбавляет прагматичную игру железнодорожников эмоциональностью и делает её более сбалансированной Александр Радулов. Ветеран в превосходной форме. В 16 встречах плей-офф набрал 13 (7+6) очков. Игорь Никитин направляет его вспыльчивость и энергичность в нужное русло. И получается!

По ходу регулярного чемпионата «Трактор» так и не сумел найти способ тактически переиграть «Локомотив». Даже стараний талантливого Максима Шабанова, из ничего способного создать голевой момент, из раза в раз оказывалось недостаточно. История очных встреч тоже всецело на стороне ярославцев. Выиграли девять последних.

Что ж, теперь на кону стоит Кубок Гагарина. Либо пан, либо пропал. У Бенуа Гру благодаря регулярке было много возможностей проанализировать соперника, найти его слабые места. Крайне маловероятно, что серия закончится быстро. «Локомотив» начинает в статусе фаворита, но не явного. Челябинцы отнюдь не лыком шиты.

Заключить пари на тотал больше 4.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Несмотря на крен железнодорожников в оборону, шесть из девяти последних очных встреч получились результативными. Вероятно, и в этот раз соперники смогут перевыполнить норму вопреки ожиданиям многих.

Команды подходят к первой игре свежими, без каких-либо проблем в атаке. Также в пользу результативного исхода свидетельствует нестабильность голкипера «Трактора» Зака Фукале. Порой он выдаёт крайне неудачные выступления. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев более стабилен и надёжен. Однако креативное нападение челябинцев может сделать так, что и он пропустит целую авоську.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.95.