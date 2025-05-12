«Реал Сосьедад» — «Сельта». Еврокубки клуб Захаряна увидит только во снах

А вот соперник туда рвётся!

13 мая в матче 36-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» примет «Сельту». Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Сельта» 13 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Сельты» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Сельта» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Сельта» (13.05.2025)

«Реал Сосьедад» мучит болельщиков, показывает совершенно безликий, повергающий в уныние футбол. С такой игрой просто невозможно претендовать на путёвку в международные турниры. Хотя теоретически шансы закончить сезон в зоне еврокубков есть.

Отставание от располагающейся на восьмом месте в турнирной таблице Примеры «Мальорки» составляет четыре очка. Подопечные Иманола Альгуасиля не хотят или не могут догнать конкурента. Они проиграли 9 из 16 последних матчей чемпионата Испании. На днях разгромно уступили «Атлетико» (0:4).

Было бы веселее, не проведи практически весь сезон в лазарете Арсен Захарян. Бывший полузащитник московского «Динамо» должен был прогрессировать, прибавлять благодаря тренировкам Альгуасиля. Из-за травм этого не происходит. И клуб из Сан-Себастьяна в развитии притормаживает.

Тем временем «Сельта» проводит один из лучших сезонов за последние годы. Показывает приятный глазу нейтрального болельщика динамичный, результативный футбол. Радует прекрасной самоотдачей и волевыми победами. Норовит финишировать в зоне еврокубков.

Проведя весь второй тайм вдесятером, во встрече последнего тура чемпионата «кельты» победили «Севилью» (3:2). Два мяча забили в меньшинстве. Вот это сила воли, характер! Поднялись на седьмое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. Отрыв от «Мальорки» составляет два очка.

Автором одного из голов в ворота севильцев стал набравший отменную форму Борха Иглесиас. В четырёх предыдущих встречах первенства он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Оформил хет-трик в матче с «Барселоной». Может порадовать и в этот раз. Заключить пари на П2 можно с коэффициентом 2.55.

«Сельта» проиграла только 3 из 13 последних матчей чемпионата Испании. При этом доставила большие проблемы «Барселоне» (3:4) и мадридскому «Реалу» (2:3). Нестабильный «Реал Сосьедад» должна одолеть.

Ставка: победа «Сельты» за 2.55.