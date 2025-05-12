Овечкина рано списывать. Прогноз на четвёртый матч «Каролина» — «Вашингтон»

Второй раунд Кубка Стэнли продолжается, участники становятся всё ближе к решающим встречам. Во вторник, 13 мая, на льду стадиона «Леново Центр» в Роли состоится четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 13 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно составляет 58% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.00 — 25%.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.50. В то же время аналитики прогнозируют, что четвёртый матч не получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.00.

Прогноз на четвёртый матч Кубка Стэнли «Каролина» — «Вашингтон» (13.05.2025)

Александр Овечкин вместе с другими хоккеистами «Вашингтона» пыжился, тужился, но так и не смог поразить ворота «Каролины» в третьем матче серии. Да и как здесь забить, когда против тебя выступает сильный соперник, у которого мощные защитники и отличный контроль дистанции? А ещё классные нападающие, умеющие реализовывать свои моменты.

Пожалуй, победный счёт 4:0 в пользу «Харрикейнз» — результат вполне закономерный. Они снова заблокировали значительно больше бросков, нежели «Кэпиталз» (27 против 13). Даже два отрезка с численным преимуществом не помогли столичному клубу распечатать ворота Фредерика Андерсена. Пётр Кочетков, похоже, продолжит сидеть на скамейке в такой ситуации.

Перед второй домашней игрой «Каролина» ведёт в серии 2-1, и «Вашингтон» снова вынужден догонять. Пока что серия складывается таким образом, что соперники выступают крайне внимательно, с полной самоотдачей в оборонительных действиях. Пусть четыре пропущенные шайбы в последнем матче вас не смущают — «столичные» тоже умеют здорово сдерживать оппонента.

Скорее всего, эта тенденция сохранится, поскольку противостояние переходит в ту фазу, когда цена ошибки и поражения становится крайне высокой. К слову, букмекеры теперь тоже склоняются к тому, что заброшенных шайб будет немного. А ведь в самом первом матче прогнозировали голевой парад. Сейчас вполне можно взять ТМ 5.5 шайбы. Коэффициенты приличные.

Пытаться выявить фаворита и назвать имя победителя становится трудно. С одной стороны, у «Каролины» преимущество в счёте и домашняя поддержка. Торопиться ей абсолютно некуда. С другой стороны, в прошлой игре было всего лишь второе поражение «Вашингтона» в основное время в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Столичный клуб ещё непременно включится.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.80.