Только зря яйца перевели. Прогноз на матч «Севилья» — «Лас-Пальмас»

13 мая в матче 36-го тура испанской Примеры «Севилья» примет «Лас-Пальмас». Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Севилья» — «Лас-Пальмас» 13 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Севильи» предлагается с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 52% вероятности. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Севилья» — «Лас-Пальмас» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Лас-Пальмас» (13.05.2025)

Нервы болельщиков «Севильи» не выдержали после поражения во встрече предыдущего тура чемпионата Испании от игравшей целый тайм в меньшинстве «Сельты» (2:3). Они закидали яйцами клубный автобус с футболистами и предприняли попытку пробраться на тренировочную базу команды. Их недовольство достигло предельного значения.

Вандализму нет оправдания, но понять пошедших на него фанатов можно. Красно-белые спустились на 16-ю строчку в турнирной таблице, проиграв шесть из восьми последних матчей первенства. Два других завершились вничью. Так и до Сегунды недалеко. Отрыв от «Леганеса» составляет четыре очка, от «Лас-Пальмаса» — шесть.

Севильцам необходимо взять себя в руки. Если не получается играть качественно, надо на характере добирать очки. Кровь из носу нужно побеждать «Лас-Пальмас». Однако сделать это будет непросто. Сопернику очки нужны не меньше. За красно-белых начинает становиться страшно. Появилась реальная угроза здоровью футболистов и персонала.

Заряженный желанием избежать вылета, «Лас-Пальмас» проиграл только 5 из 10 последних матчей чемпионата Испании. Все встречи, в которых уступил, получились близкими по счёту. Немного больше везения и ошибок соперников, и эти матчи вполне могли завершиться по-другому.

«Лас-Пальмасу» не хватает ресурсов, но с желанием и самоотдачей — полный порядок. Команда активно идёт вперёд, старается доставить соперникам как можно больше неприятностей. Забить не смогла только в двух из восьми последних матчей чемпионата Испании — «Атлетику» и «Райо Вальекано».

У «Севильи» слаженности в оборонительных действиях намного меньше, чем у басков и мадридцев. В восьми последних встречах первенства команда пропустила 13 мячей. Ошибки начинают приобретать хронический характер. Даже в меньшинстве «Сельта» смогла забить красно-белым два гола.

Как минимум один мяч должен суметь соорудить и «Лас-Пальмас». Впрочем, он и сам не славится крепкой защитой. В 35 встречах Примеры пропустил 57 голов — больше только у замыкающего турнирную таблицу «Вальядолида». Вот он – шанс севильцев прервать свою ужасную серию и обезопаситься от понижения в дивизионе.

Ставка: обе забьют за 1.88.