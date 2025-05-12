Кросби не оставит от Франции мокрого места: прогноз на матч ЧМ-2025

Чемпионат мира по хоккею в Дании и Швеции набирает обороты. 13 мая, во вторник, состоится матч 3-го тура группового этапа Канада — Франция. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:20 мск. Соперники успели провести по две встречи и добились разных результатов. Разбираемся подробнее вместе.

Коэффициенты на матч ЧМ-2025 Канада — Франция 13 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение канадцам. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.06, что больше 90% вероятности. Победа сборной Франции по итогам трёх периодов оценивается в 24.0 — менее 5% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 16.0. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.23. На гол на первой минуте можно поставить за 10.0.

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Франция (13.05.2025)

Что бывает, если недооценить явного аутсайдера? Спросите у сборной Финляндии, которая чудом спаслась от сенсационного поражения. Совсем недавно Суоми играла со сборной Франции и одержала победу со счётом 4:3 благодаря голу в овертайме. Примечательно здесь то, что до 59-й минуты финны проигрывали со счётом 1:3, хотя на протяжении матча имели преимущество.

Таким образом, французы получили первое очко на турнире, а вместе с ним — проблемы в будущем. После такого перформанса теперь каждый будет настраиваться на них как следует, а сами французы ничем парировать не смогут. Это довольно слабый по мировым меркам хоккейный коллектив. Квалификацию Олимпийских игр не прошли, два матча ЧМ — проиграли.

То ли дело сборная Канады. Разумеется, сильнейшие хоккеисты пока заняты в клубах, бьются за Кубок Стэнли в плей-офф НХЛ. Однако состав у той команды, что поехала на чемпионат мира, крепкий и претендующий на итоговую победу. Наличие одного Сидни Кросби говорит само за себя. А ведь есть ещё Натан Маккиннон и некоторые другие звёзды.

К слову, в последнем матче со сборной Латвии (7:1), которую канадцы разобрали на винтики, Кросби оформил ассистентский хет-трик. При этом не нанёс ни одного броска в створ ворот. Ветеран «Питтсбург Пингвинз» приносит пользу в национальной команде не только голевыми навыками. Шансы набрать очки будут, разумеется, и в игре со сборной Франции.

Французы уступили сборной Латвии со счётом 1:4. По такой логике должны получить шайб 10 от сборной Канады. Конечно, на это рассчитывать наивно, что-то может пойти не так. Однако канадцы явно в состоянии одержать уверенную победу. Во-первых, так складывается исторически. Даже последний очный матч на ЧМ-2022 взяли со счётом 7:1.

Во-вторых, разница в классе просто колоссальная. Если сборная Финляндии сама себе придумала проблемы, то сборной Канады, судя по тому, как она начала выступление на турнире, такое не грозит. Победа «кленовых листьев» с форой (-4) выглядит заманчиво в качестве ставки. Коэффициент рабочий, а победа с разницей в пять шайб — реальна. ТБ 6.5 шайбы тоже смотрится перспективно.

Ставка: Канада победит Францию с форой (-4) за 1.82.