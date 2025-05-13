Взбучка от фанатов ничему не научила «Севилью»: экспресс на футбол

Насыщенные выходные позади, а на буднях без еврокубковых соревнований мало интересных событий в мире футбола. Впрочем, некоторые клубы проводят матчи 36-го тура чемпионата Испании, поэтому без экспресса всё равно не останемся.

Прогноз на матч «Севилья» — «Лас-Пальмас»

Нервы болельщиков «Севильи» не выдержали после поражения во встрече предыдущего тура чемпионата Испании от игравшей целый тайм в меньшинстве «Сельты» (2:3). Они закидали яйцам клубный автобус с футболистами и предприняли попытку пробраться на тренировочную базу команды. Их недовольство достигло предельного значения.

Вандализму нет оправдания, но понять фанатов можно. Красно-белые опустились на 16-ю строчку в турнирной таблице, проиграв шесть из восьми последних матчей первенства. Два других завершились вничью. Так и до понижения в классе недалеко. Отрыв от «Леганеса» составляет четыре очка, от «Лас-Пальмаса» — шесть.

Севильцам необходимо взять себя в руки, но вряд ли получится. Заряженный желанием избежать вылета «Лас-Пальмас» проиграл только 5 из 10 последних матчей чемпионата Испании. Не хватает ресурсов, однако с желанием и самоотдачей полный порядок. Команда активно идёт вперёд, забивает исправно. Как минимум один мяч должна соорудить, но и сама не славится крепкой защитой.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Сельта»

«Реал Сосьедад» мучит болельщиков, показывает совершенно безликий, повергающий в уныние футбол. С такой игрой просто невозможно претендовать на путёвку в международные турниры. Хотя теоретически шансы закончить сезон в зоне еврокубков есть. Отставание от располагающейся на восьмом месте в турнирной таблице Примеры «Мальорки» составляет четыре очка.

Тем временем «Сельта» проводит один из лучших за последние годы сезонов. Показывает приятный глазу нейтрального болельщика динамичный, результативный футбол. Радует прекрасной самоотдачей и волевыми победами. Норовит финишировать в зоне еврокубков. Проведя весь второй тайм вдесятером, во встрече последнего тура чемпионата «кельты» победили «Севилью» (3:2). Два мяча забили в меньшинстве.

Автором одного из голов в ворота севильцев стал набравший отменную форму Борха Иглесиас. В четырёх предыдущих встречах первенства он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Оформил хет-трик в матче с «Барселоной». Может порадовать и в этот раз. Заключить пари на П2 можно с коэффициентом 2.55.

Экспресс на футбол 13 мая 2025 года

Ставка 1: обе забьют в матче «Севилья» — «Лас-Пальмас» за 1.88.

обе забьют в матче «Севилья» — «Лас-Пальмас» за 1.88. Ставка 2: победа «Сельты» в матче с «Реалом Сосьедад» за 2.55.

Общий коэффициент: 1.88 х 2.55 х 4.97.