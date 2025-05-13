Первый матч финала Кубка Гагарина и беспощадная Канада: экспресс на хоккей

Теперь можно следить за чемпионатом мира по хоккею, который недавно стартовал в Дании и Швеции. Сборной России пока нет, но и без неё тоже можно найти кое-что интересное. Кроме того, не забываем о противостоянии «Локомотива» и «Трактора» в Кубке Гагарина.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор»

Никаких эмоций, только сухой расчёт. Такое впечатление складывается о выигравшем регулярный чемпионат КХЛ «Локомотиве». Команда лучше всех в лиге играет вторым номером, предельно внимательно и слаженно обороняется и очень любит ловить соперников на ошибках. Просто машина для завоевания кубков какая-то.

По ходу регулярного чемпионата «Трактор» так и не сумел найти способ тактически переиграть «Локомотив». Что ж, теперь на кону Кубок Гагарина. Либо пан, либо пропал. У Бенуа Гру благодаря регулярке было много возможностей проанализировать соперника, найти его слабые места.

Заключить пари на тотал больше 4.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Несмотря на крен железнодорожников в оборону, шесть из девяти последних очных встреч получились результативными. Вероятно, и в этот раз соперники смогут перевыполнить норму вопреки ожиданиям многих.

Прогноз на матч Канада — Франция

В последнем матче со сборной Латвии (7:1), которую канадцы разобрали на винтики, Кросби оформил ассистентский хет-трик. При этом не нанёс ни одного броска в створ ворот. Ветеран «Питтсбург Пингвинз» приносит пользу национальной команде не только голевыми навыками. Шансы набрать очки будут, разумеется, и в игре со сборной Франции.

Французы уступили сборной Латвии со счётом 1:4. По такой логике должны получить шайб 10 от сборной Канады. Конечно, на это рассчитывать наивно, что-то может пойти не так. Однако канадцы явно в состоянии одержать уверенную победу. Во-первых, так складывается исторически. Даже последний очный матч на ЧМ-2022 взяли со счётом 7:1.

Во-вторых, разница в классе просто колоссальная. Если сборная Финляндии сама себе придумала проблемы, то сборной Канады, судя по тому, как она начала выступление на турнире, такое не грозит. Победа «кленовых листьев» с форой (-4) выглядит заманчиво. Коэффициент рабочий, а победа с разницей в пять шайб — реальна.

Экспресс на хоккей 13 мая 2025 года

Ставка 1: тотал больше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Трактор» за 1.95.

тотал больше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Трактор» за 1.95. Ставка 2: Канада победит Францию с форой (-4) за 1.82.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.82 = 3.54.