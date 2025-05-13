ЦСКА — «Зенит». Семак потирает руки, «золотой» дубль — реальность

14 мая состоится ответный матч финала Кубка России Пути РПЛ, в котором ЦСКА примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит» 14 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.28, что составляет приблизительно 43% вероятности. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что ответный матч ЦСКА — «Зенит» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на ответный матч Кубка России ЦСКА — «Зенит» (14.05.2025)

Первый матч «Зенит» выиграл со счётом 2:0. Необязательно в ответном выступать красиво и качественно. Можно даже уступить, но с разницей не более чем в один мяч. Для Сергея Семака это несложная задача. Его подопечные пропускают реже всех в РПЛ. ЦСКА, кстати, на втором месте по этому показателю.

В очередной раз наиболее благоприятным вариантом для ставки видится ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 1.77. Ни в одной из девяти последних официальных очных встреч соперники на двоих не забили больше двух мячей. В шести из них не смогли прыгнуть выше планки в один гол.

Можно было бы поверить в иной исход, не набери «Зенит» хороший ход под занавес сезона. Выдав семиматчевую беспроигрышную серия в РПЛ, сине-бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. И в Кубке России преуспевают. На «золотой» дубль замахиваются то есть. Глубины состава хватит на оба турнира.

Хорошие результаты подопечные Семака продемонстрировали не за счёт отличной результативности. В четырёх последних турах первенства победили «Химки» (1:0), «Пари НН» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (1:0). А также сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1). Даже аутсайдерам много забить не получается. Подводит реализация.

У московского ЦСКА с результативностью дела тоже обстоят отнюдь не лучшим образом. Марко Николич привил своим подопечным отменную цепкость. Победив на днях «Краснодар» (1:0), красно-синие продлили беспроигрышную серию в чемпионате России до 12 встреч. Однако содержание их футбола — на троечку.

Армейцы играют предельно прагматично. Забивают в основном тогда, когда ловят соперников на ошибках. Теперь такая тактика не сработает. Нужно отыгрываться, а не отсиживаться в обороне в ожидании шанса убежать в контратаку. Шансов сравнять счёт по итогам двух встреч у ЦСКА крайне мало.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.77.