«Торонто» — «Флорида», пятый матч. Бобровский быстро забудет про свой шат-аут

Борьба за Кубок Стэнли продолжается, некоторые пары уже провели по четыре встречи. В четверг, 15 мая, на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в Торонто состоится пятый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Торонто» — «Флорида» 15 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности. Победа «Торонто» по итогам трёх периодов оценивается в 2.90 — 34%.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.30. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятом матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.79.

Прогноз на пятый матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Торонто» — «Флорида» (15.05.2025)

После четырёх встреч счёт в серии равный — 2-2. Всё началось с двух домашних побед «Торонто» в Канаде со счётом 5:4 и 4:3. Затем соперники переехали в США, где уже «Флорида» принимала поздравления: 5:4 ОТ и 2:0. Серия окончательно вошла в затяжную фазу, мы увидим ещё как минимум две встречи.

По прошедшим матчам с ходу бросаются в глаза две вещи. Во-первых, близкий характер исходов. Победа «Пантерз» со счётом 2:0 в последней игре — самый большой разрыв на данный момент. Это говорит о напряжённости и равных возможностях соперников. Теперь права на ошибку станет ещё меньше, а потому градус только вырастет.

Второй момент — высокая результативность. В четвёртой встрече Сергей Бобровский был хорош и оформил шат-аут, потому его и признали первой звездой. Однако исторически «Флорида» и «Торонто» радуют болельщиков голами. В 8 из 10 последних очных встреч на двоих покоряли планку минимум в пять заброшенных шайб.

Выдающаяся игра в прошлом матче наверняка вдохновит Сергея Бобровского и всю «Флориду». Однако российский голкипер сталкивается с определённой нестабильностью в плей-офф НХЛ. Голкипер же «Торонто» Джозеф Уолл и вовсе является сменщиком травмированного Энтони Столарза.

Букмекеры тоже ждут голы в предстоящей пятой игре. И есть все шансы увидеть штук пять-шесть. Хоккеисты «Мэйпл Лифс» вернутся домой заряженными, с желанием отомстить. Всё-таки в гостях они упустили преимущество в две победы, а однажды вообще остались без шайб. Остон Мэттьюс в хорошей форме и регулярно создаёт моменты — голы придут.

В качестве ставки можно взять индивидуальный тотал «Торонто» больше 24.5 броска в створ ворот. На своём льду команда должна сыграть активно, постараться завладеть инициативой. В целом по серии преимущество по данному показателю у «Флориды». Однако канадский клуб близок к тому, чтобы пробить планку, если учесть количество заблокированных соперником бросков.

Ставка: тотал «Торонто» больше 24.5 броска в створ ворот «Флориды» за 2.03.