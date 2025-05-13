«Сливочным» больше ничего не остаётся, как выиграть все матчи.

Извинения за «класико» с «Барселоной». Прогноз на «Реал» — «Мальорка»

14 мая в матче 36-го тура испанской Примеры «Реал» примет «Мальорку». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Реал» — «Мальорка» 14 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.33, что равно приблизительно 75% вероятности. Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 10.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал» — «Мальорка» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Мальорка» (14.05.2025)

На днях «Реал» потерпел поражение в «эль класико» со счётом 3:4. Отставание от «Барселоны» увеличилось до семи очков. Но это ещё не конец. Есть сценарий, при котором мадридцы помешают каталонцам взять титул. Шансы крайне малы, но больше ничего не остаётся. Надо выигрывать оставшиеся матчи и держать кулачки, чтобы конкурент потерял очки.

Кроме того, «сливочным» необходимо извиниться перед болельщиками за поражение от «Барселоны». Нужно уверенно победить «Мальорку». Оформивший хет-трик в «эль класико» Килиан Мбаппе займётся этим вопросом. Француз поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров первенства, несмотря на определённую неразбериху в атаке команды.

А ведь «Реалу» приходится всецело полагаться на результативность. Из-за травм не могут помочь практически все защитники. А оставшиеся у Карло Анчелотти в подспорье часто допускают ошибки. Банально не вывозят. Заключить пари на П1 + ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

«Мальорка» проводит весьма неплохой по собственным меркам сезон. Располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, дающем возможность выступить в следующем розыгрыше Лиги конференций. У занимающего девятую строчку «Райо Вальекано» столько же очков, но хуже дополнительные показатели.

Конкуренция мотивирует «Мальорку». Однако наличия стимула мало. Нужны ресурсы и качественная командная игра. Этим похвастаться получается не всегда. Команда уступила в четырёх из семи предыдущих встреч Примеры. Победила нестабильный «Реал Сосьедад» (2:0) и замыкающий турнирную таблицу «Вальядолид» (2:1), а также сыграла вничью с «Леганесом» (0:0).

Для мадридцев «Мальорка» является удобным соперником. Они выиграли семь из девяти последних очных матчей плюс на «Сантьяго Бернабеу» с разгромным счётом победили три раза. В двух неудачно сложившихся встречах «сливочные» выступали в качестве гостевой команды. Дома — порядок. Так что сенсации не предвидится.

Ставка: победа «Реала» над «Мальоркой» + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.